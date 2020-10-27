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【宏觀中國】受累工業品價格偏軟　9月工業企業利潤增速放緩

股樓投資 12:02 2020/10/27

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國家統計局公布，首9個月規模以上工業企業利潤跌幅進一步收窄，至2.4%，比前首8個月的跌幅減少2個百分點。其中，單是第三季利潤增長15.9%，比第二季加快11.1個百分點。

【螞蟻IPO】螞蟻集團今日起招股 入場費4040元 每手50股冀人人有份？，請看【見下頁

但值得注意是，國內經濟持續向好，市場本應預期工業企業盈利會進一步向好，但實情並非如此。9月規模以上工業企業利潤同比增長10.1%，增速卻比8月回落9個百分點。

有分析指，工業品出廠價格指數（PPI）持續回落，影響企業的利潤率，究其原因，國內PPI連跌8個月，9月PPI同比下降2.1%，是連續收窄三個月後再度擴大，如此多次會降低企業的叫價能力。

其次，有部分企業大幅計提資產減值損失，也是令9月工業企業利潤出現放緩的原因。

【A股布局】市場資金面緊張　白馬股捱沽又關螞蟻招股事，請看【見下頁

同時，企業的現金周轉情況亦沒有明顯好轉，截至9月底，規模以上工業企業應收帳款16.2萬億元（人民幣，下同），同比增長14.3%；產品存貨4.5萬億元，增長8.2%。

其中，產成品存貨周轉天數為18.9天，同比增加1.7天；應收帳平均回收期為54.6天，同比增7.1天。

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記者：林衛

中國 規模以上工業 PPI 國家統計局 經濟

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