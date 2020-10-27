【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO已獲超額認購　擬提前一日截國際配售

▲ 螞蟻集團IPO認購火熱，擬提前一日截國際配售。

彭博引述消息人士報道，螞蟻集團（新上市編號：06688）計劃提前一天停止接受香港首次公開募股（IPO）的國際配售，原因是已獲超額認購。螞蟻IPO招股全城期待，多家券商及銀行均預留孖展供螞蟻集團認購。

螞蟻集團孖展反應，詳見【下一頁】

有銀行認購螞蟻IPO孖展息率低至0.5厘，詳見【下一頁】

圖解螞蟻IPO招股及業務詳情

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消息指，螞蟻集團計劃周三停止接受機構投資者的認購。根據原先交易文件，螞蟻集團最初計劃周四下午5點在各地截單。此舉或使螞蟻集團的香港IPO與上海IPO一樣，於同日結束投資者申購。



螞蟻集團不予置評。

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編輯：吳敏芳