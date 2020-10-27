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【美國大選】拜登疑叫錯特朗普做喬治 再被質疑癡呆

環球政治 11:35 2020/10/27

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【美國大選】拜登疑叫錯特朗普做喬治 再被質疑癡呆

美國大選下周二（11月3日）舉行，總統特朗普及民主黨候選人拜登把握時間拉票。拜登疑再犯口誤的老毛病，被指突然忘記特朗普名字，兩次叫錯他為「喬治」（George），即前總統布殊。有媒體嘗試為他開脫，指他所指是的主持人喬治洛佩斯（George Lopez）。

現年74歲的特朗普經常指控77歲的拜登癡呆，認為拜登頭腦不清晰。拜登當時說：

「如果再讓喬治當上4年……啊……喬治……啊……他……如果特朗普連任，我們會陷入一種處境，將身處在另外一個世界。」

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坐在拜登身旁的妻子吉爾（Jill Biden）似乎成為了他的提詞機。特朗普見狀立即借題發揮，在Twitter表示：

「拜登昨日叫我喬治，他忘記我的名字，而假新聞集團正加班工作，為他掩飾。」

如果拜登今次當選，將成為美國史上最年長的總統。對於特朗普經常指控他癡呆，他曾強烈反擊，指特朗普轉移視線，是掩飾自己政績差的技倆。

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責任編輯：鄧燕君

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