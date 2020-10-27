【華晨股價】華晨中國母公司債務違約 華晨中國股價挫近6%

▲ 昨日（26日），華晨再度發表公告，在公司向上交所提交申請後，華晨發行的其他債券在26日起可以在上交所電子平台恢復交易。

華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團日前出現債務違約，拖累華晨中國今早跌超過5%，現報6.7元，跌5.9%，成交額8430萬元。

華晨汽車是寶馬（BMW）的中國合資夥伴，其於10月23日宣佈未能按期兌付10億 （人民幣，下同） 私募債。公司原定於10月21日前償還債券「17華氣05」本金10億元和5300萬元利息，予中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 ，但截至10月22日，公司仍未轉款予有關銀行賬戶。華晨在23日表示，公司所有存續的公司債券自10月23日開市後停牌，如果公司未能全額支付「17華氣05」的債券本金及利息，公司債券將繼續停牌。

華晨汽車星期一（26日）在上交所發表公告，表示公司仍在努力籌集資金， 以支付2017年第二期非公開發行公司債券兌付款。華晨表示，在公司向上交所提交申請後，華晨發行的其他債券在26日起可以在上交所固定收益綜合電子平台恢復交易。

早前華晨亦未按約定支付江蘇信託所9月20日到期的利息，而遭江蘇信託所發出提前還款通知書。據還款書內容，華晨原定於10月12日需兌付貸款本金10億元和2000萬元利息，但直到10月15日，華晨仍未按約定兌付。

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編輯﹕賴奕羚