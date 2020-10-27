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【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子

理財智慧 12:18 2020/10/27

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天文學界早前已確認月球表面有水，但過往研究顯示，月球上的水只處於月球的兩極，美國太空總署（NASA）的最新發現顯示，即使是受日光照射的一面，也有水分子，而且分布範圍比已知的多。

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NASA 在最新一期《自然天文學》（Nature Astronomy）上發表了兩篇研究，共中的一篇指出月球有逾4萬平方公里地方，特別是兩極附近，能夠存保存冰，範圍比之前估計的多20%。

另一研究則透過NASA的科研飛機「平流層紅外線天文台」（SOFIA）觀測，確定在月球兩邊極地外圍，且有日光照射到的地區也有水分子。研究的數據顯示，月球上每1立方米土壤中，約含12盎司（約340毫升）的水分。

根據NASA的Artemis（月神）計劃，擬於2024年再度將太空人送到月球，故希望在此前，先了解月球表面水分的存在，以讓太空人能長期留守月球，因此接下來的研究是如何能提取水。

NASA早前宣佈與澳洲、日本、加拿大、英國、盧森堡、意大利、阿聯酋7國簽署在月球逗留探索的基本守則《阿提米絲協議》（Artemis Accords），為探月計劃鋪路，惟積極參與太空計劃的俄羅斯和中國則不在協議的國家中。

 

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責任編輯：楊子瑩

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