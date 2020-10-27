【摩笛唱淡】大摩列3大原因睇淡小米　僅予其「與大市同步」評級

摩根士丹利發表報告，指小米股價已大致反映其潛在市佔率提升的利好因素。而競爭對手華為可能分拆或出售榮耀手機業務，將對小米不利，另外，小米還面臨印度競爭加劇，以及和騰訊(00700)等遊戲收入分成的不確定因素。

該行表示，騰訊年底前可能推出一系列高端手機遊戲，或將提高其在分銷方面的議價能力，對小米遊戲收益帶來潛在打擊。

另外，印度本地無線公司Reliance Jio 可能年底前推出自家低端手機，或削弱小米在當地的主導地位。

大摩預計，小米下月將公布的業績中，第三季手機出貨量按年增長約40%，盈利有望增長13%。該行下調小米評級至「與大市同步」，目標價24元，較前收市價21.85元仍有約一成潛在升幅。小米股價今日明顯受壓，截至11時30分暫跌近4%。

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