▲ 【美國大選】巴雷特大法官任命獲確認 民主黨進步派促增法官人數

美國參議院通過巴雷特（Amy Coney Barrett）的最高法院大法官提名，巴雷特隨即宣誓就任。巴雷特被視為保守派，她的任命令美國最高法院進一步右傾。民主黨對強行通過任命感不滿，認為會損害法院認受性。有進步派民主黨人更要求增加最高法院法官人數。

【美國大選】拜登疑叫錯特朗普做喬治 再被質疑癡呆【下一頁】

【美國大選】巴雷特任命獲確認 民主黨進步派促增加法官人數【下一頁】

參院以52票對48票通過確認巴雷特的大法官任命。她旋即在白宮宣誓，在總統特朗普（Donald Trump）的見證下，承諾會不偏不倚履行職務，不受政治黨派及個人取態所左右，會獨立行事。

距離大選日只剩數日，參院共和黨與特朗普聯手，無視民調亦顯示民眾希望選舉後才任命的訴求，強行通過任命。巴雷特是虔誠天主教徒，立場保守，她的任命將打破最高法院平衡，令保守派與自由派比例變為6比3，日後婦女墮胎權等的判決有更大機會被推翻。

大法官任命米已成炊，奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）、索馬里裔的奧馬爾（Ilhan Omar）等多名進步派眾議員即在Twitter發帖文，呼籲增加最高法院大法院人數上限，揚言要守護權利及價值觀。

【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙【下一頁】

【美國大選】特朗普獲拉丁男性支持 「隱形民主黨人」可扭轉局面？【下一頁】

共和黨今次任命巴雷特顯得有點倉卒，但未有違反程序，不過AOC形容，任命巴雷特是脅迫公眾，又指共和黨長期誤以為民主黨不會強硬回應，並稱擴大法官人數是合法程序。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，今次任命損害法院的公信力。

參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）反駁稱，若民主黨處於同一情況，所做的事情亦是一樣。他強調2016年共和黨成功阻止奧馬巴任命大法官，是因為共和黨在2014年成為參院多數黨，如今亦因為是多數，得以通過任命，強調沒有違規，選舉有後果。

因疫情關係，今屆大選大量選民以郵寄方式投票，遭特朗普攻擊助長舞弊及不公平，可以預期選舉結果或有重大爭議，爭議選票是否有效，或需要由最高法院裁定。2000年，正是最高法院的裁決，令喬治布殊得以登上總統寶座。

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html