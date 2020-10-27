▲ 【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙

美國大選11月3日舉行在即，有美媒報道指，大批美國民眾憂慮美國大選當日會出現暴亂，正預先囤積廁紙等必需品，甚至購買槍械及彈藥，以備不時之需。報道指，槍械及彈藥的銷量更已破紀錄。

《今日美國》（USA Today）報道指，經過美國今年爆發多次「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，不少專家都估計，今屆美國大選可能出現暴力事件。

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報道指，此令美國全國多地有民眾開始囤積物資，包括廁紙、罐頭食品等。報道亦指，大批美國民眾破紀錄購買槍枝及彈藥，準備撕掉汽車上的政治貼紙，以免成為被暴力事件針對的目標。聯邦調查局數據顯示，槍械經銷商6月通過全國即時犯罪背景調查系統，對買家進行逾390萬次背景調查，為單月最高記錄。

報道指，甚至有民眾計劃在大選當日逃往較偏遠的地區，亦有民眾已修築地下室，以躲避可能出現的暴力事件。

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報道訪問43歲的康弗斯（Tabitha Converse），她表示已為美國大選及之後數周的事情做好準備。康弗斯指，其地下室已囤積一大批罐頭食品、廁紙及其他必需品。康弗斯甚至已說服其丈夫購買一支獵槍，以策安全。

美國大學（American University）國際事務學院教授卡洛琳（Carolyn Gallaher）指，她認識的每個人，都在擔心在投票站受到恐嚇，以及選舉結果出爐後會發生的暴力事件，甚至憂慮在明年1月總統就職典禮會發生甚麼事情。

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責任編輯：林嘉莉