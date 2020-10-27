  • 27°C
香港時間 : 20201027日 (二) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】重磅手遊一周賺近5000萬元 騰訊升逾3%破頂

股樓投資 12:17 2020/10/27

分享：

近日騰訊控股（00700）屢次破頂，截至早上11時30分，升3.473%，報581元，成交額達逾100億元。日內股價曾升至588.5元的高位，創上市新高。

騰訊於10月16日推出由古龍作品改編的遊戲《天涯明月刀》，在上市後即打入中國App Store 的手遊榜，預計在上周內收入近5000萬元，打破去年《完美世界》上市首周紀錄。

【摩笛唱淡】大摩列3大原因睇淡小米　僅予其「與大市同步」評級 詳情請看[下一頁]

瑞銀研究報告指，因多個潛在重磅手機遊戲將推出，料騰訊未來幾季的股價表現會繼續改善。該行輕微上調對集團手遊業務的預測，料今年第三季手遊業務收入會按年增45%，按季跌2.1%。如有重磅遊戲推出，料其明年手機遊戲業務收入增27.5%。瑞銀維持對其「買入」評級，目標價為650元。

【A股布局】市場資金面緊張　白馬股捱沽又關螞蟻招股事  詳情請看[下一頁]

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟

上一篇文章

【月球有水】NASA新發現！　月球日光所及一邊發現水分子

下一篇文章

【宏觀中國】受累工業品價格偏軟　9月工業企業利潤增速放緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅