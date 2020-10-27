【騰訊700】重磅手遊一周賺近5000萬元 騰訊升逾3%破頂

近日騰訊控股（00700）屢次破頂，截至早上11時30分，升3.473%，報581元，成交額達逾100億元。日內股價曾升至588.5元的高位，創上市新高。

騰訊於10月16日推出由古龍作品改編的遊戲《天涯明月刀》，在上市後即打入中國App Store 的手遊榜，預計在上周內收入近5000萬元，打破去年《完美世界》上市首周紀錄。

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瑞銀研究報告指，因多個潛在重磅手機遊戲將推出，料騰訊未來幾季的股價表現會繼續改善。該行輕微上調對集團手遊業務的預測，料今年第三季手遊業務收入會按年增45%，按季跌2.1%。如有重磅遊戲推出，料其明年手機遊戲業務收入增27.5%。瑞銀維持對其「買入」評級，目標價為650元。

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