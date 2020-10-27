【A股布局】市場資金面緊張　白馬股捱沽又關螞蟻招股事

本為基金愛股的白馬股，近期股價偏軟，貴州茅台（滬：600519）在周一（26日）最多跌6.7%，而涪陵榨菜（深：002507）在10月中旬見過50.2元（人民幣，下同）後，日前曾跌至40.18元，跌幅近兩成。

【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元 認購前不可不知5件事，請看【見下頁】

市場分析，這些白馬股慘遭拋售，主要有3大因素。第一，白馬股普遍估值不菲，投資者對這些企業的營收、利潤和現金流等均有較高預期，偏偏最新公布的業績卻差過預期，索性沽貨再觀望。

好像茅台的單季業績持續放緩，第三季收入和純利只得單位數增長。另涪陵榨菜第三季純利只得3%的同比增長，結果股價即時跌停。

第二，臨近年尾，部分基金開始沽出獲利貨，尤其上述缺乏動力的股票，更會選擇沽出套現，或換馬至其他新的主題上。

【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待 教你3招部署抽螞蟻IPO，請看【見下頁】

第三，螞蟻在中港兩地招股，為全球最大IPO。在市場資金沒有特別充裕之下，基金不得不沽貨，抽出部分資金認購，以致白馬股連番受壓。螞蟻A股（滬﹕688688）預計集資達到1,149.4億元，連同H股，總集資額達到2,640億港元。

申萬宏源研究所首席市場專家桂浩明指，目前市場資金面存在一定問題，並沒有想像中寬鬆。同時，外部資金並沒有源源不絕流入A股。由於白馬股需要資金不斷推高，在市場資金流入速度放緩下，部分被炒高股票，會出現閃崩。

確實，北向資金持續流出，截至10月19至22日的一周，連續4日出現淨流出，金額達到140.3億元，進一步抽緊市場流動性。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛