傳Switch Pro將採用Mini-LED屏幕　以改善效能及電池壽命

▲ 最近有消息傳出，任天堂計劃與台灣廠商群創光電（Innolux）合作，明年推出的Switch Pro或採用Mini-LED屏幕。

疫情掀起宅經濟熱潮，早前任天堂Switch遊戲主機全球熱賣，官方最近開始籌備明年推出的下一代Switch主機。最近有消息傳出，Switch Pro將會升級屏幕配置，或採用Mini-LED屏幕，以提升產品效能及電池壽命。

據外媒消息指，任天堂正計劃與台灣廠商群創光電（Innolux）合作，生產Mini-LED顯示屏。據悉，早前任天堂已到訪台灣的廠商，未來或有意放棄與夏普及日本顯示器公司（JDI）合作，而群創光電將成為台灣第一間打入Switch顯示屏供應鏈的廠商。

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報道指出，任天堂在明年推出的Switch Pro將首次搭載Mini-LED顯示屏，取代目前使用的背光式720p LCD屏幕。Mini LED顯示屏與一般LCD或OLED顯示屏不同，屏幕可提供更佳的屏幕背光效果，提高畫面對比度。若Switch Pro將配置更高的硬件以及支援4K畫面分辨率，使用Mini LED屏幕將能提升畫質及流暢度，並提高電池續航力。

責任編輯：李寶如