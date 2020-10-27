  • 27°C
香港時間 : 20201027日 (二) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市警號】地舖連還低市價沽　投資者趕散貨　舖市幾唔妥？

股樓投資 11:13 2020/10/27

分享：

雖然住宅旺銷，交投氣氛好轉，惟工商物業價格持續低迷，再有投資者不惜低價沽貨。有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，年內連還沽貨套現，如早前以約9.8億元出售中環中心48樓，以及以逾6,000萬元出售大潭陽明山莊。及至近期，市傳他以低市價出售粉嶺地舖。

【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租【下一頁

市場消息指，粉嶺聯昌街29號地舖，連閣樓合共面積約2,000平方呎，原業主為陳秉志及相關人士，於上星期放盤，最初叫價2,500萬元，終減價400萬元，以2,100萬元易手，較市值低約10%。據了解，舖位目前獲音樂中心承租，每月租金4.8萬元，換言之，新業主可享約2.7厘的租金回報。

【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大【下一頁

值得留意的是，除了上述舖位，市場消息又指，陳秉志上周五（23日）以低市價25%，出售粉嶺聯昌街20至44B號聯昌大樓地下5號舖，成交價約2,350萬元。換言之，陳秉志一周內連沽兩舖，套現4,450萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大
2020/08/26
【樓市專訪】資深物業投資者財叔：工商舖投資價值勝住宅　放寬非住宅物業按揭一成意義不大
【外資部署】戴德梁行：甲級寫字樓需求勁減　近七成退租為跨國企業
2020/10/06
【外資部署】戴德梁行：甲級寫字樓需求勁減　近七成退租為跨國企業
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
2020/10/11
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
商舖

上一篇文章

【摩笛唱淡】大摩列3大原因睇淡小米　僅予其「與大市同步」評級

下一篇文章

【A股布局】市場資金面緊張　白馬股捱沽又關螞蟻招股事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾