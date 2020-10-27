【樓市警號】地舖連還低市價沽　投資者趕散貨　舖市幾唔妥？

雖然住宅旺銷，交投氣氛好轉，惟工商物業價格持續低迷，再有投資者不惜低價沽貨。有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，年內連還沽貨套現，如早前以約9.8億元出售中環中心48樓，以及以逾6,000萬元出售大潭陽明山莊。及至近期，市傳他以低市價出售粉嶺地舖。

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市場消息指，粉嶺聯昌街29號地舖，連閣樓合共面積約2,000平方呎，原業主為陳秉志及相關人士，於上星期放盤，最初叫價2,500萬元，終減價400萬元，以2,100萬元易手，較市值低約10%。據了解，舖位目前獲音樂中心承租，每月租金4.8萬元，換言之，新業主可享約2.7厘的租金回報。

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值得留意的是，除了上述舖位，市場消息又指，陳秉志上周五（23日）以低市價25%，出售粉嶺聯昌街20至44B號聯昌大樓地下5號舖，成交價約2,350萬元。換言之，陳秉志一周內連沽兩舖，套現4,450萬元。

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