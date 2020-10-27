【螞蟻上市】想用孖展認購螞蟻IPO？實測0.5厘孖展息有幾平

▲ 螞蟻IPO正式啟動，認購孖展好？還是現金認購好？

螞蟻集團 （新上市編號：06688） （前稱螞蟻金服）正式在香港招股，全球最大型新股即將登陸中港市場。多間券商及銀行早已瞄準認購螞蟻IPO的資金，預留以百億元起跳的彈藥，供客戶孖展認講螞蟻集團。其中，滙豐HSBC （00005） 更預留了逾1000億元，中銀香港 （02388） 亦推出螞蟻集團新股認購及融資認購優惠，可免認購手續費、孖展息更可低至0.5厘。

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中銀提供的0.5厘認購螞蟻IPO孖展息率，暫時來看是全城最低；富途證券的孖展息率高達3.98厘。不過，若偏好於暗盤時段買賣的投資者，中銀則沒有暗盤交易。以0.5厘計算，認購100手螞蟻集團，利息成本只是24.91元；認購1000手，利息也僅249.06元。

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螞蟻集團於周二（27日）至周五（30日）招股，每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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圖解螞蟻IPO招股及業務詳情

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編輯：陳韻妍