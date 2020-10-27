【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡擬下月實施　將率先放寬內地港人返港免14天檢疫

本地新冠肺炎疫情稍為緩和，行政長官林鄭月娥今日（27日）出席行政會議前預告，香港和新加坡建立的「旅遊氣泡」將會在下月實行，更會在下月率先安排內地返回香港的居民豁免14天檢疫。

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林鄭月娥表示，未受新加坡機場早前有員工確診影響，指當地及香港的疫情非常相近，有關工作仍然繼續，計劃在下月推出。

她又指，下月會率先安排內地返回香港的居民豁免14天檢疫，落實初期設有一定限額，希望日後可讓兩地人員能順利往返。

針對疫情，林鄭月娥又提到，將會在全港設立4個長期社區檢測中心， 除一般檢測外，亦可讓市民日後作申請健康碼及透過旅遊氣泡出境的人士，提供付費檢測服務，希望能令私營自費檢測價格可以下降。另外，機管局本周將試行快速病毒檢測工作。

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責任編輯：楊子瑩