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【螞蟻IPO上市】彭博﹕螞蟻上市令中金承銷規模超越高盛大摩　躋身全球第三

即市財經 11:11 2020/10/27

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彭博預計，中金完成螞蟻兩地籌資345億上市後，今年承銷規模將超越高盛和摩根士丹利。

螞蟻集團 （新上市編號：06688）  正在招股，彭博報道，螞蟻集團IPO有望令中國券商在全球排名的表現中，達至20年來最佳水平。彭博預計，中金 （03908） 完成螞蟻集團兩地IPO籌資345億美元上市後，中金今年承銷規模將超越高盛和摩根士丹利，僅次於瑞信和花旗，從去年排名第四躋身至全球第三。

螞蟻集團認購幾多手好？詳見【下一頁】

今年全球排名前50位的承銷商中，有24間公司來自中國，高於2019年的15位。今年中國承銷商合佔31%市場份額，去年則佔18.5%，創20年來新高。

螞蟻集團正招股，你對螞蟻IPO認購幾多？詳見【下一頁】

中金公司在螞蟻金股的內地和香港業務中均發揮重要角色，現時中金與中信金融是在上海的領導者。投資銀行昌信公司 （Chanson & Co.） 董事沈萌表示，現在有許多港股IPO主要由中資券商承擔，以前在香港IPO市場上佔主導的的美國券商現在只參與一些較大型的交易。

圖解螞蟻集團業務及IPO情況

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相關文章﹕【螞蟻上市】想用孖展認購螞蟻IPO？實測0.5厘孖展息有幾平

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編輯﹕賴奕羚

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