林鄭月娥下周二訪京商討支援本地經濟措施　下月豁免內地港人返港14日檢疫

▲ 林鄭月娥行政會議前見傳媒。 梁偉榮攝

行政長官林鄭月娥表示，將於下周二出發訪京3日，與各中央部委商討支援本地經濟措施。林鄭月娥指將整個行程有4至5天，會先到深圳進行檢測，可能留宿一晚，再出發到北京，在京將獲安排出席港澳辦及相關部委的協調會議。她之後會轉到廣州及深圳，與廣東省領導商討粵港澳大灣區合作及與深圳商討港深合作。她指出，訪京時間稍為延遲不會影響11月底發表施政報告。

隨團局長包括財經事務及庫務局長許正宇，運輸及房屋局長陳帆，創新及科技局長薛永恆，食物及衛生局長陳肇始和政制及內地事務局長曾國衞，以及特首辦主任陳國基。

下月豁免內地港人返港14日檢疫安排 實施與星洲旅遊氣泡

林鄭又稱，已要求食衛局長研究將西班牙、意大利列入高危地區，入境人士需強制檢疫14日。她又指，政府將成立4個長期檢測中心，分別位於港島、九龍、新界東、新界西，除一般檢測外，亦可為日後需申請健康碼及透過旅遊氣泡出境人士，提供付費檢測服務。她指中心會提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格可以下降。此外，機管局本周將試驗快速病毒檢測工作。

林鄭表示，已開展強制檢測的法律基礎工作，要求有病徵、來自爆發地區或高風險地區的人士強制接受檢測。

林鄭又指，擬豁免內地港人返港14日檢疫安排，下月開始，措施初期會有配額；目標下月開始實施與新加坡的航空旅遊氣泡。

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編輯：吳敏芳