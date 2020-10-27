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【金沙股價】金沙股價跌3%　母企擬出售拉斯維加斯資產、料套現逾60億美元

即市財經 11:37 2020/10/27

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金沙母企擬出售拉斯維加斯資產　料套現逾60億美元

金沙 （01928） 母企拉斯維加斯金沙集團表示，正在考慮出售其位於拉斯維加斯的旗艦賭場資產，包括兩個度假村及大型會議中心。集團發言人Ron Reese 指出，潛在出售仍處於早期討論階段，未有最後定案。截至上午11時半，金沙股價跌近3%。

外電引述消息人士報道，擬出售的資產包括金沙會展中心、拉斯維加斯威尼斯人酒店、The Palazzo，或套現逾60億美元。 金沙集據報目前正與顧問合作，聯繫潛在買家。

在疫情爆發下，旅遊及博賭業是受災最嚴重的行業之一，截至6月30日拉斯維加斯金沙未償債務總額為138.2億美元，當中不包括融資租賃。

據拉斯維加斯金沙集團最新披露的營收數據顯示，集團第三季​​度淨營收5.86億美元，同比下降82%。第三季度調整後每股虧損67美分，上年同期利潤75美分。集團大部分收入貢獻來自澳門及新加坡分部。

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編輯：吳敏芳

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