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【華為禁令】三星據報獲美國批准向華為供應部分屏幕產品

即市財經 09:11 2020/10/27

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【華為禁令】三星據報獲美國批准向華為供應部分屏幕產品

《路透》引述消息人士報道，三星電子已獲得美國當局的許可，可以繼續向華為供應部分屏幕產品 。不過，雖然三星已獲美國當局的批准，但尚不清楚最終能否將OLED屏幕出口予華為，因其他向三星OLED屏幕提供零件的公司亦必須獲得美國許可。

三星顯示器對有關消息不予置評。, 公司主要客戶包括三星電子與蘋果, 會為它們供應OLED顯示屏。

中美關係現時處於數十年來最差的時期，美方一直在施壓各國政府排擠華為, 聲稱華為會將數據交給中國政府從事間諜活動, 華為則否認有關指控.，華府已從9月15日起，禁止美國公司與華為有業務往來。

英特爾上月表示，已獲得美國當局的批准，可以繼續向華為提供某些產品。

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編輯：吳敏芳

經濟 中美關係 Samsung 華為 顯示器

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