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【港股市況】恒生指數低開78點　滙豐放榜績前升近0.5%（不斷更新）

即市財經 09:41 2020/10/27

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚下挫，多國新冠肺炎病例持續反彈，美國單日確診人數破紀錄，加上中國連環出招反擊美國，道指跌650點。恒生指數假後開報24839點，跌78點。螞蟻集團招股，阿里巴巴 （09988） 跌近0.5%；滙豐 （00005） 今日放榜，股價績前逆市升近0.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手

【螞蟻上市】螞蟻集團6688公布定價3小時　國際配售獲5倍超額認購（第二版）

【開市9點半】螞蟻集團今日招股　入場費4040元　可以一人一手？

即市走勢︰

【09：40】國家統計局數據顯示，中國1至9月份全國規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元人民幣，按年下降2.4%。

【09：37】油價隔晚跌逾3%，中海油 （00883） 跌3%；中石油 （00857） 跌1.7%；中石化 （00386） 跌1.6%。

【09：36】濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌2.5%；金沙 （01928） 跌3.2%。美高梅 （02282） 跌2.6%；永利 （01128） 跌3.4%；澳博 （00880） 跌2.8%；新濠 （00200） 跌2.9%。

【09：35】港股早段跌近200點，恒生指數報24730點，跌188點。

【09：31】ATMX普遍隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.2%；美團點評 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 跌2.5%。

【09：29】長城汽車  （02333） 跌8.4%，開報12元。 公布，長汽首三季純利25.87億元人民幣，按年跌11.32%；每股基本盈利0.282元人民幣。

【長汽業績】長城汽車首三季少賺11%　收入按年微跌0.7%

【09：26】先聲藥業 （02096） 首掛，開報11元，較招股價13.7元低19.7%，每手帳面蝕2700元。

【09：25】阿里健康 （00241） 升近3%，開報20.95元。阿里健康發盈喜，預期截至9月30日止6個月，利潤不少於2億元人民幣，預計將可轉虧為盈。

【阿里健康】阿里健康虧轉盈　預料至少賺2億

【09：23】長和 （00001） 逆市升近0.9%，開報46.8元。長和旗下赫斯基能源與Cenovus訂立安排協議，雙方完成一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併。赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus ，另外0.0651 Cenovus 認股權證。

長和赫斯基與Cenovus合併　換股交易涉資236億加元

【09：20】恒生指數開報24839點，跌78點。螞蟻集團招股，阿里巴巴 （09988） 跌近0.5%；滙豐 （00005） 今日放榜，股價績前逆市升近0.5%。

【09：16】人民幣中間價報6.6989，下調264點子。

【09：13】即月期指開報24744點，低開175點或0.7%。

【09：04】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：52】恒指黑期升約60點，報24775點；道指期貨升86點，報27667點。

【08：30】滙豐  （00005） 今日公布季績。根據14間券商預測，第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

【滙豐業績】第3季績有驚喜？ 滙豐稅前溢利料按季彈9成、中午揭盅

【07：50】康方生物  （09926）  公布，康方生物自主研發的創新藥物CD73單克隆抗體（研發代號：AK119）在新西蘭的臨床試驗完成首例健康受試者給藥，AK119擬用於治療新型冠狀病毒患者。

康方生物︰治療新冠肺炎藥物臨床試驗完成首例健康受試者給藥

【07：45】螞蟻集團  （新上市編號：06688） 今日起公開招股，每股80元，每手（50股）入場費4040.3元，預計11月5日掛牌。

【07：30】道指最多跌965點，最終跌650點或2.3%，收報27685點；標指跌64點或1.9%，收報3400點，納指跌189點或1.6%，收報11358點。

港股ADR收報24765點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報32.14元，跌0.11元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報562.66元，升1.16元或0.2%。

道指挫650點港股ADR跌152點　油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 螞蟻集團 滙豐控股（00005） 恒生指數 騰訊控股（00700） 港股ADR

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