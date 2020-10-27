【恒指夜期】滙豐績後升近半成騰訊升逾4%　恒指夜期升53點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒生指數假後開報24839點，跌78點，其後跌幅一度擴大至300點，惟滙豐（HSBC） （00005） 、騰訊 （00700） 力撐，恒生指數收報24787點，跌131點。滙豐季績勝預期，股價升近5%。騰訊升逾4%創上市新高。小米 （01810） 遭大摩下調評級，股價跌逾3%。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【20：42】David Webb增持鄭若驊丈夫旗下安樂工程 持股佔比逾5%

【20：41】螞蟻集團IPO認購火爆，滙豐首日已借出逾500億孖展

【20：40】萬國數據定價80.88元 暫有5%水位

【20：26】恒指夜期升53點，報24770點，低水17點。

【16：30】即月期指收報24717點，跌202點，低水70點。

【16：10】恒生指數收報24787點，跌131點。滙豐 （00005） 季績勝預期，股價升近5%。騰訊 （00700） 升逾4%創上市新高。小米 （01810） 遭大摩下調評級，股價跌逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌135點，報24783點。

【15：41】恒指尾市跌約150點，報24768點。

【15：22】僑雄 （00381） 升逾4成，高見0.315元。

【15：00】上證升0.1%；深證升近0.6%；創業板指升近1.3%。

【14：44】內房股下跌，中海外 （00688） 跌2.1%；潤地 （01109） 挫半成。恒大 （03333） 跌4.4%；碧桂園 （02007） 跌3.2%；雅居樂 （03383） 跌1.5%。

【14：31】比亞迪 （01211） 升4%，高見141.9元。

【14：26】港股跌幅收窄至不足100點，恒生指數跌92點，報24825點。

【14：20】港交所 （00388） 跌近1%。報道指，快手計劃最早下周提交在港上市申請。

【新股IPO】傳短視頻App快手最快本周提交在港上市申請

【14：19】友邦 （01299） 曾跌逾3%，低見75.8元，最新報76.35元，跌2.3%。

【14：18】恒生科技指數升0.9%或65點，報7550點。

【14：14】阿里巴巴 （09988） 轉升0.4%，報299.2元，意味ATM 3股逆市上升，騰訊 （00700） 升4%；美團點評 （03690） 升1%。另一方面，小米 （01810） 跌2.5%。

【14：13】大市午後跌幅收窄至約120點，恒生指數報24799點。

【13：31】騰訊 （00700） 升勢略為回順至2.9%，報578元，成交114億元。

【13：30】比亞迪 （01211） 升幅擴至2.7%，高見139.7元；贛鋒鋰業 （01772） 升8.4%，高見47.75元。

【13：24】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄，跌0.2%，報297.4元。截至周二下午1時，螞蟻集團IPO孖展暫錄約404.25億元，相當於超額認購約11.1倍。

【螞蟻上市】螞蟻集團6688IPO孖展火熱 半日錄404億超購11倍（不斷更新）

【13：22】太興 （06811） 升半成；翠華 （01314） 、大家樂 （00341） 暫無升跌；大快活 （00052） 跌0.2%。消息指，食肆內防疫安排將放寬至6人一檯，酒吧將放寬至4人一檯，惟酒吧不准過檯。

【限聚令】消息指食肆將放寬至6人一檯

【13：21】港股於24700點水平爭持，恒生指數跌約220點。

【13：17】滙豐 （00005） 升5.1%，高見33.95元上試34關口。

【13：06】中國國家文化產業 （00745） 升幅擴至7成，高見0.14元，成交399萬元。

【13：05】滙豐 （00005） 升勢回順，最新升約3.6%，報33.4元，午後曾升半成高見33.9元。

【13：03】恒騰 （00136） 午後復牌，股價升逾2成，高見0.415元。恒騰將以代價72億元全資收購中國影視公司儒意影業，包括透過發行約115.43億股代價股份及約183.43億份認股權證支付。

【恒大騰訊持股】恒騰網絡斥72億全資收購中國影視公司

【13：01】滙豐績前升逾5%，高見33.9元。大市跌約208點。

【12：54】恒指黑期跌約71點，報24643點。

【12：42】滙豐 （00005） 第三季列賬基準除稅前溢利下跌36%至31億美元，勝市場預期。董事會正考慮今年是否派發一次「較為保守」的股息，明年2月會公布決定。

【滙豐業績】滙豐第三季列帳稅前溢利跌36%勝預期 「正考慮今年是否派發較保守的股息」

【滙豐業績】美國《香港自治法》允制裁金融機構 滙豐：正評估事態發展對營運影響

【12：00】恒生指數中午收報24629點，跌288點。騰訊 （00700） 逆市升逾3%創上市新高；滙豐 （00005） 績前向好，股價升近2%。中資金融股向下，國壽 （02628） 跌逾4%。

【11：42】港股中午收市前跌約280點，報24637點。

【11：37】中國國家文化產業 （00745） 升逾5成，高見0.123元，成交128萬元。

【11：31】內地股市半日個別發展，上證跌近0.4%；深證跌0.1%；創業板指升0.5%。

【11：26】小米 （01810） 跌幅擴大至3.4%，低見21元，大摩下調小米評級至「與大市同步」，目標價維持24元。

【小米股價】大摩下調小米評級 稱三因素困擾小米

【11：13】Tesla概念股逆市向上，比亞迪 （01211） 升0.9%，高見139元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾6%，高見47.75元。

【11：05】恒大汽車 （00708） 跌逾8%，低見24.5元。

【11：03】港股跌幅擴大至逾260點，恒生指數報24650點，跌268點。滙豐 （00005） 升幅收窄至1%，報32.6元；騰訊 （00700） 升3.4%，報581元點。

【10：52】建行 （00939） 跌2.8%；工行 （01398） 跌近4%；中行 （03988） 跌1.9%；農行 （01288） 跌2.8%。

【10：45】ATMX個別發展，騰訊 （00700） 升4.2%，破頂高見588.5元；美團點評 （03690） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌0.1%；小米 （01810） 跌近3%。

【10：41】內險股下挫，國壽 （02628） 跌3.6%；平保 （02318） 跌2.1%；財險 （02328） 跌4.3%；太保 （02601） 跌2.6%。

【10：35】港股跌近200點，報24720點。

【10：33】大市最新跌逾150點，恒生指數跌161點，報24757點。

【10：21】騰訊 （00700） 曾升最多4.8%，破頂高見588.5元，最新報582元，升3.7%，成交65.4億元。美國上訴法院駁回華府有關立即實施WeChat禁令的要求。另外，遊戲《天涯明月刀》首周收入破《完美世界》紀錄，亦刺激騰訊股價表現。

【騰訊股價】騰訊再創新高 《天涯明月刀》首周收入破《完美世界》紀錄

【10：07】滙豐 （00005） 績前升幅擴大至3%，高見33.25元。

【10：05】券商股下挫，中信証券 （06030） 挫近半成；海通證券 （06837） 跌3.5%；光大證券 （06178） 跌8.7%。

【10：02】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升近3%，高見132.5元；瑞聲 （02018） 跌0.8%，低見42.2元。

【09：58】金山軟件 （03888） 逆市升2.4%，高見39.9元。金山軟件附屬北京金山辦公首三季營業收入15.03億元人民幣，按年增44.25%，歸屬於股東的淨利潤5.95億元人民幣，升1.91倍。

【09：55】華晨中國 （01114） 跌逾3%，低見6.7元。內地傳媒報道，由於華晨未按約定支付信託利息，江蘇信託要求華晨提前還款未果。與此同時，華晨的10億元人民幣本金境內債「17華汽05」於到期，發生違約。

【09：54】中資電訊股個別發展，中電信 （00728） 升4.7%；聯通 （00762） 升近1.5%；中移動 （00941） 跌1.6%。

【09：53】阿里健康 （00241） 升幅擴大至逾7%，高見21.95元。

【09：49】赤子城科技 （09911） 續升6%，高見2.45元。赤子城早前公布，首三季廣告收入料升20%至40%。

【09：48】滙豐 （00005） 升幅擴至1.4%，報32.7元。

【09：47】縱橫遊 （08069） 再挫一成，破底低見0.34元。

【09：45】騰訊 （00700） 撐市，港股跌幅收窄至約100點，恒生指數報24820點，跌98點。

【09：40】騰訊 （00700） 逆市升2.6%，破頂高見576.5元創新高。

【09：40】國家統計局數據顯示，中國1至9月份全國規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元人民幣，按年下降2.4%。

【09：37】油價隔晚跌逾3%，中海油 （00883） 跌3%；中石油 （00857） 跌1.7%；中石化 （00386） 跌1.6%。

【09：36】濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌2.5%；金沙 （01928） 跌3.2%。美高梅 （02282） 跌2.6%；永利 （01128） 跌3.4%；澳博 （00880） 跌2.8%；新濠 （00200） 跌2.9%。

金沙母企擬出售拉斯維加斯資產 料套現逾60億美元

【09：35】港股早段跌近200點，恒生指數報24730點，跌188點。

【09：31】ATMX普遍隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.2%；美團點評 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 跌2.5%。

【09：29】長城汽車 （02333） 跌8.4%，開報12元。 公布，長汽首三季純利25.87億元人民幣，按年跌11.32%；每股基本盈利0.282元人民幣。

【長汽業績】長城汽車首三季少賺11% 收入按年微跌0.7%

【09：26】先聲藥業 （02096） 首掛，開報11元，較招股價 13.7元低19.7%，每手帳面蝕2700元。

【09：25】阿里健康 （00241） 升近3%，開報20.95元。阿里健康發盈喜，預期截至9月30日止6個月，利潤不少於2億元人民幣，預計將可轉虧為盈。

【阿里健康】阿里健康虧轉盈 預料至少賺2億

【09：23】長和 （00001） 逆市升近0.9%，開報46.8元。長和旗下赫斯基能源與Cenovus訂立安排協議，雙方完成一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併。赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus ，另外0.0651 Cenovus 認股權證。

長和赫斯基與Cenovus合併 換股交易涉資236億加元

【09：20】恒生指數開報24839點，跌78點。螞蟻集團招股，阿里巴巴 （09988） 跌近0.5%；滙豐 （00005） 今日放榜，股價績前逆市升近0.5%。

【09：16】人民幣中間價報6.6989，下調264點子。

【09：13】即月期指開報24744點，低開175點或0.7%。

【09：04】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：52】恒指黑期升約60點，報24775點；道指期貨升86點，報27667點。

【08：30】滙豐 （00005） 今日公布季績。根據14間券商預測，第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

【滙豐業績】第3季績有驚喜？ 滙豐稅前溢利料按季彈9成、中午揭盅

【07：50】康方生物 （09926） 公布，康方生物自主研發的創新藥物CD73單克隆抗體（研發代號：AK119）在新西蘭的臨床試驗完成首例健康受試者給藥，AK119擬用於治療新型冠狀病毒患者。

康方生物︰治療新冠肺炎藥物臨床試驗完成首例健康受試者給藥

【07：45】螞蟻集團 （新上市編號：06688） 今日起公開招股，每股80元，每手（50股）入場費4040.3元，預計11月5日掛牌。

【07：30】道指最多跌965點，最終跌650點或2.3%，收報27685點；標指跌64點或1.9%，收報3400點，納指跌189點或1.6%，收報11358點。

港股ADR收報24765點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報32.14元，跌0.11元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報562.66元，升1.16元或0.2%。

道指挫650點港股ADR跌152點 油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩