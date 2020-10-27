【疫情焦點】全球累計逾4384萬確診　美國累計896萬

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美國經濟刺激措施方案談判仍未有成果 大選前通過機會進一步渺茫
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月27日早上8時35分，全球累計43,841,143宗新冠肺炎確診病例，較上日增加282,407宗。累計1,164,756死亡個案，較上日增加3,294宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|61,910
|8,960,320
|231,036
|意大利
|17,007
|542,789
|37,479
|西班牙
|46,126
|1,156,498
|35,031
|法國
|26,926
|1,209,079
|35,046
|德國
|7,069
|450,258
|10,182
|中國
|15
|85,826
|4,634
|香港
|0
|5,304（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩