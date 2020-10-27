▲ 【疫情焦點】全球累計逾4384萬確診 美國累計896萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月27日早上8時35分，全球累計43,841,143宗新冠肺炎確診病例，較上日增加282,407宗。累計1,164,756死亡個案，較上日增加3,294宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 61,910 8,960,320 231,036 意大利 17,007 542,789 37,479 西班牙 46,126 1,156,498 35,031 法國 26,926 1,209,079 35,046 德國 7,069 450,258 10,182 中國 15 85,826 4,634 香港 0 5,304（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩