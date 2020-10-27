▲ 【美股焦點】蘋果傳明年推新一代AirPods及AirPods Pro

蘋果（美︰AAPL）據報正開發2款新耳機︰分別是第3代入門級的AirPods，以及第2代AirPods Pro，並指蘋果計劃明年推出。新一代AirPods設計將類似AirPods Pro，惟欠缺降噪等高階功能，至於第2代AirPods Pro則可能取消耳機柄設計。

報道指，更新後的入門級AirPods，設計將與目前的AirPods Pro相似，耳機柄縮短，並可更換耳塞。蘋果還希望延長電池續航，惟將不會具有如降噪的高階AirPods Pro功能。

至於新的AirPods Pro，報道指蘋果計畫取消其耳機柄，測試中的設計具有更圓潤的外形。不過，開發過程中發現將降噪、無線天線及麥克風集成到更小的AirPods Pro外殼具挑戰性，因此最終定型後可能會缺乏一些較有野心的設計。

除此以外，蘋果還將推出其他新音頻設備，如HomePod mini，以及即將推出的頭戴式耳機。另外，蘋果還考慮推出另一款智能揚聲器，定位介乎於HomePod mini及HomePod之間。

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責任編輯︰梁浩碩