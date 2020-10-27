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道指挫650點港股ADR跌152點　油價跌逾3%

即市財經 07:33 2020/10/27

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道指挫650點港股ADR跌152點　油價跌逾3%

道指挫650點
美股下挫，多國新冠肺炎病例持續反彈，美國單日確診人數破紀錄，加上中國連環出招反擊美國，道指最多跌965點，最終跌650點或2.3%，收報27685點；標指跌64點或1.9%，收報3400點，納指跌189點或1.6%，收報11358點。

港股ADR跌152點
港股ADR收報24765點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報32.14元，跌0.11元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報562.66元，升1.16元或0.2%。

油價跌逾3%
原油價格跌逾3%，環球疫情持續，加上利比亞原油產量回升，市場憂慮需求問題，紐約期油收報38.56美元，跌1.29美元或3.2%；布蘭特期油收報40.46美元，跌1.31美元或3.1%。

美滙指數升0.3%
美滙指數受避險需求所帶動，美滙指數報93.07，升0.3%。歐元兌美元報1.1809；美元兌日圓報104.88。

美國10年期債息報0.8厘。

紐約期金升0.1%
美元上升，限制金價升勢，紐約期金收報1905.7美元，升0.5美元或0.1%。現貨金於1902美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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