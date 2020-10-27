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【美股收市】憂疫情+中美角力 道指瀉650點 最多插近千點

即市財經 04:13 2020/10/27

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歐美疫情持續惡化，新增感染人數創新高，白宮幕僚長梅多斯表示，特朗普政府不再控制疫情 ; 而美國紓困方案缺乏實質進展，經濟復甦進程再添憂慮，利淡全球股市，美股大幅走低，道指曾瀉965點，全日低見27370點，亦是10月6日以來首次失守28000點關；三大指數尾段收窄跌勢。

道指收市瀉650點或2.3%，報27685點，為9月3日以來最大單日跌幅。標指下滑1.9%，收市報3400點。納指跌1.6%，收市報11358點。

美國白宮與民主黨就最新一輪紓困方案的談判仍未有實際進展，復甦概念股回吐，運通下挫4%，為表現最差的道指成份股；旅遊股受創，郵輪股Royal Caribbean瀉10%，美國航空、達美航空聯合航空亦跌6%至7%；微軟挫2.8%；Facebook跌2.7%。

美國總統大選漸近，市場波動性上升 ; 加上中國連環出招反擊美國，波音防務受中國制裁，波音股價亦跌逾3%；另外，中國亦規定6間駐華美國媒體，申報人事及財務紀錄，中美角力升溫。

美滙造好，美滙指數尾段升0.33%，報93.07，金價靠穩，油價延續上周跌勢，創3周多以來的最低收盤價。

受累歐美新冠病毒病例激增，而利比亞原油產量回升，增加投資者對供過於求的憂慮。紐約期油收跌3.2%，報38.56美元。倫敦布蘭特期油收跌3.1%，報40.46美元。

歐美疫情告急導致全球股市大跌，提振對黃金的避險投資需求。紐約期金上漲50美分，收報1,905.70美元。

 

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責任編輯：柯志宏

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