【開市9點半】螞蟻集團今日招股　入場費4040元　可以一人一手？

（1）螞蟻集團（06688）招股，全年新股的重頭戲終於來臨，每股80元，一手（50股）入場費僅4040元，與一手內銀價錢相若，被視為拆細，入場門檻降低，勢必刺激申購，雖然在港公開發售部份僅佔2.5%，約33.4億元；不過，若申購火熱，根據回撥機制，若超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

若認購農夫山泉（09633）的投資者，使用同樣策略認購螞蟻，以農夫山泉的凍資6777億元水平計，相當於螞蟻超購201.8倍，根據回撥機制，公開發售佔比增至10%，將達334萬手。在農夫山泉的認購者中，有21.6萬人認購一手，所以有專家認為分派較容易應付認購一手的投資者。

另外，10手、50手及100手的確是個關口，應如何選擇？參考農夫山泉IPO，認購10手及50手的投資者較多，有4萬人，認購100手的投資者僅2.5萬人。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市】螞蟻集團6688招股入場費4040元 公開發售僅佔2.5%（第二版）

（2）iBond繼續開售，投資者為保底的2厘而心動；在短期拆息上升之下，銀行短期定存亦見5.2厘高息吸客，虛擬銀行亦見5厘。

【港元定期存款】3個月港元定存5.2厘 撼贏iBond兩厘保底息

（3）券商將陸逐公布孖展利息，普遍料逾4厘，不過，中銀率先公布9成孖展，最低0.5厘，震撼市場。

【螞蟻上市】滙豐趁螞蟻集團上市爭客 預留逾1000億新股孖展 券商界預留多少？

（4）螞蟻同系的阿里健康（00241）發盈喜，預期半年由虧轉盈，半年利潤不少於2億元，或再吸引內地資金炒作。

【阿里健康】阿里健康虧轉盈 預料至少賺2億

（5）美國大選前，環球股市預期波動，在港股放假之時，道指一度急瀉965點，最多人談及是疫情影響，在選戰時，總統候選人對處理疫情的取態，亦成為股市走勢的關鍵因素。

【美股市況】美疫情惡化 道指一度瀉逾965點 收市跌650點納指跌1.6%

（6）融創分拆融創服務上市，可以為融創體現更好的價值，的而且確，融創投資者可獲得分派。

【新股IPO】融創服務通過上市聆訊 持有31.07股融創可分派1股融創服務

（7）恒騰72億元的收購，金額之大引起了市場關注，恒騰由恒大（03333）持股56%。

【恒大騰訊持股】恒騰網絡斥72億全資收購中國影視公司

（8）臨近年尾，將MPF結算並部署來年，今年以來，美股及中國股票均為大贏家。

【MPF】最強MPF基金年初至今升逾三成 美股基金成最大贏家

（9）香港飛香港，可入去睇靚相。

【香港航空】港航研再辦香港飛香港Flycation 「觀賞日落」講運氣（圖輯）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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記者：譚志偉