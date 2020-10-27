【螞蟻IPO】螞蟻集團6688今日起招股 入場費4040元 每手50股冀人人有份？

千呼萬喚，螞蟻集團（新上市編號：06688）終於正式招股，有多少投資者在首日立即認購了呢？螞蟻集團由即日（27日）至周五（30日）招股，並於下周四（11月5日）掛牌；是次H股計劃發行約16.7億股H股，發售價為80元，H股淨集資1,319.91億元，以每手50股，入場費約4040元。香港上市部份的聯席保薦人包括花旗集團、摩根大通、摩根士丹利及中金公司。

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圖解螞蟻業務:

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此前曾經傳過螞蟻A股入場費或高達3.5萬元，結果昨日開估，入場費竟然是如此「親民」，不過主要是股數較細，每手僅得50股，這確實有點叫人意外，同時亦想到可能公司希望更多投資者能抽到，故出此策。亦由於價錢大眾化，相信認購反應會更加熱烈。此外，按螞蟻龐大的市值及集資規模之大，專家直言投資者不要期望掛牌之初就會有很可觀的升幅。

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市場消息指，在公布定價後1小時，H股機構發售部份已錄得超額認購，大部份為10億美元級別的訂單。以招股價80元計，國際配售已獲逾1300億元訂單。由於巿場太過熱烈，有指機構投資者認購部份或提前一日，星期三截飛。

馬雲金句

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記者：張以正