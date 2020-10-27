【低水筍盤】新盤帶旺二手 上車客火速入市 呢個荃灣屋苑仲有呎價低過萬蚊單位

大圍上蓋新盤柏傲莊I於重陽節長假進行一連兩天的開售，帶旺市場氣氛，二手交投同時回升。據美聯物業分行統計，在剛過去的重陽節三天長假(10月24至10月26日)10大藍籌屋苑合共錄得約27宗買賣成交，如按週六及週日兩天(10月24至10月25日)計算，則錄得約23宗成交，較上週末同期升約91.7%，創23週新高之餘，更是連續12週維持雙位數水平。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，重陽長假，樓市起動，柏傲莊I銷情繼續火熱，雖然吸納部份客源與資金，但同時帶動買家湧入二手市場，10大屋苑全數錄得成交，可見各區均有買家出動，購買力持續釋放，因而出現「一二手同旺」的情況。布少明預期，隨著第四季新盤「貨如輪轉」或有近萬伙登場，樓市氣氛有機會持續暢旺，加上向隅客或將陸續回流，料二手交投仍會穩定。

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最近市場錄得一宗上車客火速入市的成交，美聯物業首席高級營業經理鍾家豪表示，3日長假期區內睇樓活動暢旺，荃景圍一帶上車屋苑錄逾4宗成交。該行新近促成荃威花園低層2房戶成交，原業主放售4天即獲上車客以540萬元承接。成交單位為荃威花園C座低層8室，實用面積約為555平方呎。

鍾家豪稱，原業主於租約期滿後，即轉租為售，開價約548萬元放盤，吸引上車客洽商承接。客人心儀上址裝修整潔，而且呎價低於萬元水平，火速決定入市，議價後終以540萬元成交，折合實用呎價約9,730元。原業主於2016年8月以約400萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約140萬元，升值約35%。

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記者：陳詠妍