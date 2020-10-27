【滙豐業績】第3季績有驚喜？ 滙豐稅前溢利料按季彈9成、中午揭盅

▲ 滙豐中環總行兩隻銅獅上周重光，有投資者憧憬可以帶動股價。（資料圖片）

重磅股滙豐 （00005） 股價反覆在30元關上落，今日出爐的季績勢左右短期股價走勢。根據14間券商預測，第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

滙豐內部綜合14間券商預測，第3季預期信貸損失繼續倍升，按年升1.3倍至20.18億元，拖累除稅前溢利挫57%；經調整稅前溢利亦跌48%。若按季比較，第三季績則或有顯著改善，特別是撥備有機會在第二季已經見頂，而且開支持續減少，帶動除稅前溢利按季反彈近九成。

季績估計未有重大宣布 關注最新重組節流進度

綜合券商分析，今次業績焦點將落在集團重組計劃的最新進展，有券商更預測滙豐或加大裁員力度；另一方面留意管理層對未來業務以至資產質素的指引，例如會否再調整全年預期信貸損失的預測。至於股息政策方面，估計今次業績未會有太多論述，券商最新預測，滙豐明年初將復派每股0.11美元股息；滙豐管理層早前表示，押後至全年業績時一併公布最新股息政策。

美銀證券指，以滙豐預期普通股權一級資本（CET1）比率14.7%而言，資本水平強勁，反映只待英倫銀行批准，滙豐即有能力重啟派息。否則，相信會重燃市場對遷冊的討論。

高盛估滙豐第3季盈利按季倍升【下一頁】

滙豐4月宣布暫停派息以來，即使重啟裁員及加大推進轉型力度，股價仍未止跌。有外媒報道，英國監管機構正考慮允許銀行明年恢復派息，並就達成協議進行磋商，容許資本水平較強的銀行向股東派息。滙豐上半年普通股權一級資本（CET1）比率15%，券商料第三季續處約14.8%水平，繼續處於充裕水平。

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