  • 24°C
香港時間 : 20201027日 (二) 08:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐業績】第3季績有驚喜？ 滙豐稅前溢利料按季彈9成、中午揭盅

即市財經 08:30 2020/10/27

分享：

滙豐中環總行兩隻銅獅上周重光，有投資者憧憬可以帶動股價。（資料圖片）

重磅股滙豐 （00005） 股價反覆在30元關上落，今日出爐的季績勢左右短期股價走勢。根據14間券商預測，第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

滙豐內部綜合14間券商預測，第3季預期信貸損失繼續倍升，按年升1.3倍至20.18億元，拖累除稅前溢利挫57%；經調整稅前溢利亦跌48%。若按季比較，第三季績則或有顯著改善，特別是撥備有機會在第二季已經見頂，而且開支持續減少，帶動除稅前溢利按季反彈近九成。

季績估計未有重大宣布  關注最新重組節流進度

綜合券商分析，今次業績焦點將落在集團重組計劃的最新進展，有券商更預測滙豐或加大裁員力度；另一方面留意管理層對未來業務以至資產質素的指引，例如會否再調整全年預期信貸損失的預測。至於股息政策方面，估計今次業績未會有太多論述，券商最新預測，滙豐明年初將復派每股0.11美元股息；滙豐管理層早前表示，押後至全年業績時一併公布最新股息政策。

美銀證券指，以滙豐預期普通股權一級資本（CET1）比率14.7%而言，資本水平強勁，反映只待英倫銀行批准，滙豐即有能力重啟派息。否則，相信會重燃市場對遷冊的討論。

高盛估滙豐第3季盈利按季倍升【下一頁】

滙豐4月宣布暫停派息以來，即使重啟裁員及加大推進轉型力度，股價仍未止跌。有外媒報道，英國監管機構正考慮允許銀行明年恢復派息，並就達成協議進行磋商，容許資本水平較強的銀行向股東派息。滙豐上半年普通股權一級資本（CET1）比率15%，券商料第三季續處約14.8%水平，繼續處於充裕水平。

地緣政治風險降溫？滙豐主席杜嘉祺發言獲中國駐英大使善意回覆【下一頁】

滙豐中環銅獅圍封300日後重光，完成首階段修復工作【下一頁】

相關文章：

【2020稅貸戰】滙豐稅貸周四起接受申請　年利率最低2.02厘

【螞蟻上市】阿里巴巴美股創新高 螞蟻集團明起招股 阿里A股認購7.3億股

【螞蟻上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手

 

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產【https：//bit.ly/37qqzbT】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

香港股票 本地銀行股 裁員 地緣政治 政治 經濟 杜嘉祺 銀行 滙豐控股（00005） 英倫銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌