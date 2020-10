【滙豐業績】滙豐季績勝預期股價急彈逾5%　祈耀年：有信心明年可恢復派息

重磅股滙豐(00005)業績出爐,第3季稅前少賺36%,遠勝市場預期的跌逾五成,績後股價最多彈升5.4%高見34元。滙豐行政總裁祈耀年(Noel Quinn)再表示,有意盡早重啟派息,以集團目前的資本水平及財務狀況而言,有信心明年可以恢復派息,但就未有透露所謂「保守」的一次性股息金額水平,重申最終仍視乎明年經濟狀況及英國監管機構批准。

滙豐業績重點一覽

第3季稅前溢利按年跌36%至31億美元,勝市場預期

董事會正考慮今年是否派發一次「較為保守」的股息,明年2月會公布決定

預期全年信貸損失會趨向目標區間的較低水平

截至9月底,滙豐全職僱員人數約23萬人,今年以來減少5,034人

滙豐在業績報告中指,預期今年的預期信貸損失會趨向80億至130億元的較低水平;股息方面,董事會正考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息,需視乎明年初的經濟情況及及徵詢監管機構的結果而定,預計明年2月會有最終決定,將於全年業績時一併公布。

財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)受訪時表示,明白股東對股息的逼切需要,集團亦力爭早日恢復派息,特別是預期未來信貸成本趨穩,而集團目前資本強勁。

祈耀年:無意研究遷冊 會與英監管機構就恢復派息磋商

英國及歐洲等地疫情仍未受控,倘英倫銀行不允許明年派息,會否考慮遷冊、以至分拆等方式爭取早日重啟?祈耀年回應時指,英國監管機構容許銀行明年初重新審視股息政策,相信目前立場不變,將會與監管機構溝通,並強調無意考慮遷冊,斷言不會重新開啟有關對話(Not going to reopen the conversation.)。

截至9月底止,滙豐普通股權一級資本(CET1)比率15.6%,按季再升0.6%,繼續處於極充裕水平。

綜合14間券商績前預測,原預期滙豐第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元,但按季就有機會顯著反彈九成,主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

滙豐4月宣布暫停派息以來,即使重啟裁員及加大推進轉型力度,股價仍未止跌。有外媒報道,英國監管機構正考慮允許銀行明年恢復派息,並就達成協議進行磋商,容許資本水平較強的銀行向股東派息。

編輯:趙穎妍、謝智聰