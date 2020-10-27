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【滙豐業績】滙豐季績勝預期股價急彈逾5%　祈耀年：有信心明年可恢復派息

即市財經 15:32 2020/10/27

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重磅股滙豐（00005）業績出爐，第3季稅前少賺36%，遠勝市場預期的跌逾五成，績後股價最多彈升5.4%高見34元。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）再表示，有意盡早重啟派息，以集團目前的資本水平及財務狀況而言，有信心明年可以恢復派息，但就未有透露所謂「保守」的一次性股息金額水平，重申最終仍視乎明年經濟狀況及英國監管機構批准。

滙豐業績重點一覽

  • 第3季稅前溢利按年跌36%至31億美元，勝市場預期
  • 董事會正考慮今年是否派發一次「較為保守」的股息，明年2月會公布決定
  • 預期全年信貸損失會趨向目標區間的較低水平
  • 截至9月底，滙豐全職僱員人數約23萬人，今年以來減少5,034人

滙豐在業績報告中指，預期今年的預期信貸損失會趨向80億至130億元的較低水平；股息方面，董事會正考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，需視乎明年初的經濟情況及及徵詢監管機構的結果而定，預計明年2月會有最終決定，將於全年業績時一併公布。

滙豐指正評估美國對金融機構施加二級制裁的潛在影響【下一頁】

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）受訪時表示，明白股東對股息的逼切需要，集團亦力爭早日恢復派息，特別是預期未來信貸成本趨穩，而集團目前資本強勁。

祈耀年：無意研究遷冊　會與英監管機構就恢復派息磋商

英國及歐洲等地疫情仍未受控，倘英倫銀行不允許明年派息，會否考慮遷冊、以至分拆等方式爭取早日重啟？祈耀年回應時指，英國監管機構容許銀行明年初重新審視股息政策，相信目前立場不變，將會與監管機構溝通，並強調無意考慮遷冊，斷言不會重新開啟有關對話（Not going to reopen the conversation.）。

截至9月底止，滙豐普通股權一級資本（CET1）比率15.6%，按季再升0.6%，繼續處於極充裕水平。

滙豐：正考慮今年是否派發較為保守的股息　明年2月初公布

綜合14間券商績前預測，原預期滙豐第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

滙豐4月宣布暫停派息以來，即使重啟裁員及加大推進轉型力度，股價仍未止跌。有外媒報道，英國監管機構正考慮允許銀行明年恢復派息，並就達成協議進行磋商，容許資本水平較強的銀行向股東派息。

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編輯：趙穎妍、謝智聰

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