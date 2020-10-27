【滙豐業績】滙豐季績勝預期股價急彈逾5%　「正考慮今年是否派發較保守的股息」

重磅股滙豐 （00005） 今日季績出爐，勢左右短期股價走勢，滙豐今早績前股價造好，高見33.4元創逾1個月新高，午後開市股價繼續上揚，曾彈升逾5%高見33.9元，最新報33.85元。滙豐第三季列賬基準除稅前溢利下跌36%至31億美元，勝市場預期。至於今年首三季，滙豐列賬基準除稅前溢利減少57%至74億美元。

滙豐業績重點一覽

第3季稅前溢利按年跌36%，勝市場預期

董事會正考慮今年是否派發一次「較為保守」的股息，明年2月會公布決定

預期全年信貸損失會趨向目標區間的較低水平

截至9月底，滙豐全職僱員人數約23萬人，今年以來減少5,034人

滙豐在業績報告中指，預期今年的預期信貸損失會趨向80億至130億元的較低水平；股息方面，董事會正考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，需視乎明年初的經濟情況及及徵詢監管機構的結果而定，預計明年2月會有最終決定，將於全年業績時一併公布。

滙豐指正評估美國對金融機構施加二級制裁的潛在影響【下一頁】

截至9月底止，滙豐普通股權一級資本（CET1）比率15.6%，按季再升0.6%，繼續處於極充裕水平。

滙豐：正考慮今年是否派發較為保守的股息 明年2月初公布

綜合14間券商績前預測，原預期滙豐第3季列帳基準稅前溢利或按年再挫超過5成至20.68億元，但按季就有機會顯著反彈九成，主要受惠於上半年撥備充足、撥備按季大減47%。

季績估計未有重大宣布 關注最新重組節流進度

券商分析，今次業績焦點將落在集團重組計劃的最新進展，有券商更預測滙豐或加大裁員力度；另一方面留意管理層對未來業務以至資產質素的指引，例如會否再調整全年預期信貸損失的預測。至於股息政策方面，估計今次業績未會有太多論述，券商最新預測，滙豐明年初將復派每股0.11美元股息。

美銀證券指，以滙豐預期普通股權一級資本（CET1）比率14.7%而言，資本水平強勁，反映只待英倫銀行批准，滙豐即有能力重啟派息。否則，相信會重燃市場對遷冊的討論。

高盛估滙豐第3季盈利按季倍升【下一頁】

滙豐4月宣布暫停派息以來，即使重啟裁員及加大推進轉型力度，股價仍未止跌。有外媒報道，英國監管機構正考慮允許銀行明年恢復派息，並就達成協議進行磋商，容許資本水平較強的銀行向股東派息。

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編輯：趙穎妍、謝智聰