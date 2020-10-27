  • 24°C
香港時間 : 20201027日 (二) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柏傲莊I成疫市奇葩 兩周內沽清767伙 鄭志剛：「200億銷售目標完成近一半」

股樓投資 01:39 2020/10/27

分享：

市場矚目新盤、屬1997年後新盤收票王，由新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋地標柏傲莊I，於剛過去的周日（25日）及周一（26日）重陽節假期展開次輪銷售378伙單位，是次推出的單位平均呎價約2.15萬元，較首批單位平均呎價高逾10%，但仍勁收2.1萬票。

【柏傲莊大賣】柏傲莊I好搶手　次輪開售181伙旋即沽清，詳情請按：【下一頁


新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「柏傲莊I 推出市場短短兩週，不單破紀錄成為97後收票王，767伙可售單位更迅速全數沽清，套現84億元，連同期內其他售出單位，本港總合同銷售接近100億元，創下疫市銷售佳績，並完成了集團 2021財年200億元銷售目標近一半。」他續稱，柏傲莊II快將推出，最快周二（27日）上載樓書，以滿足買家的熾熱需求。

低門檻上車盤 行2分鐘直達輕鐵站 2房首期只係30幾萬，想知詳情請按：【下一頁

港島名校網上車盤只係5百萬頭 幾分鐘即到港鐵站超方便，想知詳情請按：【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

一手市場 鄭志剛 大圍 新世界 柏傲莊I

下一篇文章

【美股戰報】美股周一低開　道指跌近700點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地