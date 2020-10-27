柏傲莊I成疫市奇葩 兩周內沽清767伙 鄭志剛：「200億銷售目標完成近一半」

市場矚目新盤、屬1997年後新盤收票王，由新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展的大圍站上蓋地標柏傲莊I，於剛過去的周日（25日）及周一（26日）重陽節假期展開次輪銷售378伙單位，是次推出的單位平均呎價約2.15萬元，較首批單位平均呎價高逾10%，但仍勁收2.1萬票。

【柏傲莊大賣】柏傲莊I好搶手 次輪開售181伙旋即沽清，詳情請按：【下一頁】



新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示：「柏傲莊I 推出市場短短兩週，不單破紀錄成為97後收票王，767伙可售單位更迅速全數沽清，套現84億元，連同期內其他售出單位，本港總合同銷售接近100億元，創下疫市銷售佳績，並完成了集團 2021財年200億元銷售目標近一半。」他續稱，柏傲莊II快將推出，最快周二（27日）上載樓書，以滿足買家的熾熱需求。

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記者：陳詠妍