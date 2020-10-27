【螞蟻IPO上市】螞蟻集團6688認購攻略　投資界：料抽50手中一手

▲ 螞蟻集團周二（27日）起招股，投資界料抽50手中一手

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 周二（27日）至周五（30日）公開招股，每股80元，螞蟻IPO每手（50股）入場費4040.3元，預計11月5日掛牌。螞蟻集團的入場門檻相較市場預期差距甚廣，投資界表示，螞蟻IPO一手中籤率或可高達7成，料抽50手內可中一手，建議全家總動員認購，由於人人有份機會大增，螞蟻IPO認購人數或會創新高。

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，螞蟻集團一直市傳均是500股一手，涉4萬多元，現時4,000多元就可以入場，勢帶動全家總動員認購，認購人數或會創出新高，根據過往的紀錄，一手50股確實增加人人有份的可能。

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他續指，進取型的投資者可用孖展認購方式，但必須留意利息成本，皆因若果分貨少，認購成本會增加，惟招股期適逢美國大選，恐令不明朗因素增加，而保守型投資者則可用現金認購，就算市況突然變化，亦不會加重認購成本。耀才已預留350億至400億元孖展，會因應市況加至近500億元，息率視乎銀行所提供而訂，但肯定要同業最平。

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信誠證券聯席董事張智威表示，由於螞蟻集團每手股數僅50股，意味貨源可較分散，一手中籤率或可高達7成，預期螞蟻集團勢出現「不問價認購」的情況，建議全家總動員認講，由於預期抽50手內可中一手，每個家庭成員可平均分配資金，增加抽中機率。

信誠維持預留孖展額度150億元，息率尚未決定，但張智威指，螞蟻集團規模龐大，加上橫跨月尾，市場資金緊張，息口勢必推高。

另外，輝立首輪預留的孖展額度已由150億增至200億元，息率為3.48厘。

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編輯：袁諾曦