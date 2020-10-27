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【恒大騰訊持股】恒騰網絡斥72億全資收購中國影視公司　股價曾彈最多27%

即市財經 14:55 2020/10/27

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恒騰網絡斥72億收購中國影視公司

恒騰網絡 （00136） 公布，將以代價72億元全資收購中國影視公司儒意影業，包括透過發行約115.43億股代價股份及約183.43億份認股權證支付。中國恒大 （03333） 和騰訊 （00700） 現時分別持有恒騰集團約56%和19%的股份。

恒騰網絡今早停牌，午後復牌股價曾飆最多27.3%，高見0.42元，現升12.1%，報0.37元。

公告指，每股代價股份發行價0.3元，每股認股權證股份行使價0.096元，較恒騰網絡上周五收市價0.33元分別折讓約9.09%及約70.91%。

儒意影業為中國的影視公司，並擁有國內首家會員訂閱制視頻平臺「南瓜電影」，裝機量超1億次，擁有3000萬註冊用戶，已成為國內最大的會員訂閱制視頻平臺。公司主控出品的電影有《致我們終將逝去的青春》、《老男孩：猛龍過江》、《動物世界》、《縫紉機樂隊》等；主控出品的電視劇主要有《北平無戰事》、《老中醫》、《愛情的邊疆》、《老酒館》等。

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編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 中國恒大（03333） 騰訊 恒大 恒騰網絡（00136）

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