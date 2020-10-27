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【美股戰報】美股周一低開　道指跌近700點

股樓投資 00:06 2020/10/27

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美國新冠疫情持續嚴峻，上周六（24日）當地單日新增確診數超過8.3萬例，創下歷史新高，再加上中美角力升溫影響，美股周一（26日）低開，道指跌勢最急，跌幅近700點或2.5%，納指跌194點或1.7%，標指跌約2%，現報3395點。

此前摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson曾警告，美股有機會在選前跌一成，並為投資者提供買入時機。他認為，若標普500指數在大選結果尚未出來時，已經跌至3100點，投資者應當增持風險資產，事關無論最終誰人當選總統，都會推出更多經濟刺激措施，並帶動資產價格上漲。

【美股焦點】剩係識炒疫苗股？　大行指呢隻肺炎檢測股潛力更大【下一頁

另外本周華爾街將迎來繁忙一周，169間標指成分股以及10間大型道指成分股將公布業績，當中不乏熱門科技股，包括Facebook（FB）、Amazon（AMZN）、Apple（ AAPL） 、微軟（MSFT）、以及Google母企Alphabet（GOOGL）等，成為市場焦點。

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編輯：李勝男

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