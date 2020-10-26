【螞蟻上市】螞蟻集團CFO：上市「水到渠成」 螞蟻鏈、全球化、數字生活帶動未來增長

▲ 支付寶母企螞蟻集團周二起招股，首席財務官韓歆毅表示，今年上市「水到渠成」。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）明日起正式在香港招股，全球最大型新股即將登陸中港市場。螞蟻集團首席財務官韓歆毅接受《香港經濟日報》訪問表示，螞蟻集團選擇今年上市是「水到渠成」，因集團具備用戶規模基礎、戰略方向清晰、管理體系完善，螞蟻已做好準備。他又指，上海科創板註冊制改革後與國際更接軌，科創板符合螞蟻集團科技公司定位，同時螞蟻集團全球化戰略也需境外資本運作平台，因此選擇「A+H」上市。

螞蟻集團發展歷程

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韓歆毅表示，機構投資者看好螞蟻未來幾年成長，現時主要關注螞蟻2022年的表現，認為螞蟻增長可領先同業，均將螞蟻對標全球互聯網科技公司，機構投資者反應熱情及踴躍。

螞蟻鏈、全球化、數字生活帶動未來增長

目前數字金融科技平台貢獻螞蟻集團收入已達63%，遠超數字支付與商家服務業務。韓歆毅指，數字支付、數字金融科技平台未來幾年均會持續保持快速增長，得益於過去5至7年不斷投入。惟他補充，未來新的增長點在於螞蟻鏈、全球化及數字生活。他認為，螞蟻鏈將可令數據資產更高效可信地流轉，從而拓展出更多商機。

韓歆毅認為，上述新方向未來數年不會明顯提升財務表現，需投入一段時期，但相信新業務最終會像數字支付、數字金融科技平台一樣「開花結果」。

美國國務院早前傳建議將螞蟻集團納入貿易黑名單，韓歆毅指相關報道不具事實基礎，對螞蟻集團不構成重大影響。他強調，螞蟻集團將會堅持全球化，目前面對疫情、反全球化是短期衝擊，需要通過數字化、普惠解決；此外，疫情雖然打擊綫下跨境支付，但綫上支付增長加快，幾乎彌補所有影響。

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編輯：陳健婷