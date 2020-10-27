【地產科技】華坊諮詢推地產線上銷售平台PropZen　省卻至少二成銷售人手

▲ 華坊創新銷售及營銷部主管梁顯政

華坊諮詢向地產發展商推出科技導向銷售服務平台PropZen。華坊創新銷售及營銷部主管梁顯政表示，新冠疫情加速地產銷售策略方向的轉型，整個行業將會由傳統價單形式轉向線上銷售，公司將推出在線及技術性的解決方案，發展商可根據自身需求，進行遙距地產銷售，提供組合形式包括價單銷售、網上拍賣、在線招標等銷售策略。

令發展商買家達至雙贏

梁顯政介紹，PropZen平台將以App和網站相結合的形式出現，包含定位系統銷售功能，自動物業定價系統，AI圖像分析技術，法規科技（RegTech）等。

他續稱，對發展商而言，能夠透過圖像分析技術代替人手，處理大量法例要求下的工作如住宅發展項目需要的地契、平面圖等大量一手住宅物業的法例要求工作，保守估計節約二至三成的人手成本。對買家而言， 在App或網站上提交資料和完成登記、抽簽、㨂樓等程序，無須親身前往售樓現場，打破傳統買樓程序。

他坦言，發展商及買家達至雙贏「win-win」的結果，因為透過線上拍賣，物業單位以低價起拍，於買家接受的合理價格成交，買家有機會以一個折讓價格購得心儀單位。而發展商也能通過形式，使部分特殊單位成交價不會太低。

冀最快年內推出應用

梁顯政透露，該平台投入成本約數百萬。研發時間約一年，經過多輪測試，已經進入應用最後階段，希望能夠年內推出。目前已有香港、東南亞在內多家地產發展商與公司商洽，有發展商將根據需求及銷售應用場景使用不同的服務，例如新加坡的發展商希望透過該平台吸引大中華潛在客戶。

至於線上地產銷售潛在的法例風險，梁顯政稱，公司也針對法例法規層面進行研究，相信在合乎法例下的新銷售方式，會給地產業界及買家帶來價值提升，認為認為政府不會限制應用。

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編輯：陳華