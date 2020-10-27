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【螞蟻上市】阿里巴巴美股一度創新高　螞蟻集團今起招股　阿里A股認購7.3億股

即市財經 07:25 2020/10/27

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阿里巴巴持股的螞蟻集團公佈A股、H股發行細節，阿里美股創新高。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）公佈A股、H股發行細節，中港合共集資超過2660億港元。阿里巴巴 （09988） 美股高見315.46美元創新高，折算高見305.66港元，高於上周三的303.8元高位；其後跟隨外圍回軟，收報306.99美元，跌0.9%，折算港股297.45港元，較港上周五收市價低0.2%，阿里巴巴最新市值約6.38萬億港元。

螞蟻集團在香港將於周二（27日）至周五（30日）招股，11月5日中港同步上市。阿里巴巴通過A股戰略配售認購螞蟻集團7.3億股股份，上市後將持有螞蟻集團31.8%股份，持股比例較上市前33%略有下降。

螞蟻集團香港招股入場費4040元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 H股 A股 集資 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服

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