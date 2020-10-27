【螞蟻IPO上市】螞蟻集團孖展　最新達2000億

▲ 螞蟻上市認購湧躍，圖為AlipayHK活動。

螞蟻集團（新上市編號：06688）於周二（27日）至周五（30日）公開招股，孖展認購火熱，部份券商首日孖展已借爆，此外，滙豐、中銀亦仍有孖展認購，以下跟進孖展認購情況。

券商分段放貸，令慢熱的投資者仍有機會借孖展，富途表示，首日放額100億元，次日70億、第3日放30億。

截至晚上9時：

滙豐 逾500億 大華繼顯 280億 耀才 250億 輝立 225億 富途 135.39億 信誠 130億 凱基 120億 英皇 75億 第一上海 58億 時富 50億 其他 92.43億

一文看清券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】

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圖解螞蟻IPO招股及業務

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螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。

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編輯：陳韻妍