【螞蟻IPO上市】螞蟻集團孖展　最新達2000億

上一篇文章
【美股開市】道指輕微低開 納指升0.4% 9月耐用品訂單勝預期（不斷更新）
螞蟻集團（新上市編號：06688）於周二（27日）至周五（30日）公開招股，孖展認購火熱，部份券商首日孖展已借爆，此外，滙豐、中銀亦仍有孖展認購，以下跟進孖展認購情況。
券商分段放貸，令慢熱的投資者仍有機會借孖展，富途表示，首日放額100億元，次日70億、第3日放30億。
截至晚上9時：
|滙豐
|逾500億
|大華繼顯
|280億
|耀才
|250億
|輝立
|225億
|富途
|135.39億
|信誠
|130億
|凱基
|120億
|英皇
|75億
|第一上海
|58億
|時富
|50億
|其他
|92.43億
一文看清券商預留了多少孖展額度，詳情看【下一頁】
螞蟻集團IPO一人一手機會高？詳情看【下一頁】
有銀行提供低至0.5厘息的螞蟻IPO孖展，即係有幾平？【下一頁】
螞蟻集團認購攻略，詳見【下一頁】
圖解螞蟻IPO招股及業務
螞蟻集團IPO每股80元，每手（50股）入場費4040.3元。螞蟻集團預計於下周五定價，11月5日掛牌上市。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。
更多【螞蟻IPO】相關文章
相關文章：【螞蟻ipo】馬雲： 螞蟻上市已定價 「這是人類有史以來最大規模融資定價」
相關文章：【螞蟻IPO】彭博﹕螞蟻上市令中金承銷規模超越高盛大摩 躋身全球第三
編輯：陳韻妍