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【每日焦點】iPhone 12系列屏幕、電池可互換使用　手機或會出現消磁情況　

科技 21:14 2020/10/26

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iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款手機的零件可以交換使用，不過就有網民擔心機背的MagSafe磁石會對一般磁卡構成消磁影響。

蘋果（Apple）剛於上周五（23日）開賣iPhone 12系列手機，有外國零件商已迫不及待拆解手機內部零件，發現iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款手機的零件設計十分相似，而手機電池更可以交換使用。

專門拆解電子產品的iFixit公司發現，兩款手機內部設計大致相同，手機電池容量均為 2,815mAh ，即使交換電池仍能正常使用。同時，他們亦有單獨拆解Apple的MagSafe充電器，發現其設計非常簡單，採用磁鐵和充電線圈環繞而成。

【iPhone 12】拆解iPhone12、iPhone12 Pro內部零件　屏幕及電池可互換

雖然在iPhone 12系列手機中加入MagSafe功能，可透過磁吸式技術令無線充電變得更穩固。不過，有網民就擔心其機背的磁石會否對一般磁卡構成消磁影響。

對此，蘋果高層回應指，由於信用卡的磁帶一般擁有較強的磁力，不會受iPhone 12的MagSafe磁吸式無線充電線圈影響，但其他例如酒店房卡等，則有機會被iPhone 12影響而消磁。他建議，此類比較容易被消磁的卡片，宜存放於擁有內部屏蔽設計的原廠MagSafe皮革銀包內。

【iPhone 12】 iPhone 12 或會出現消磁　蘋果建議使用MagSafe銀包

責任編輯：施雯雯

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