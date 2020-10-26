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【港元定期存款】虛銀天星半年港元定存息加至1.2厘 迎戰螞蟻IPO+iBond出擊

即市財經 23:54 2020/10/26

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全城熱爆的螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 招股前夕，適逢通脹掛鈎債券（iBond 2020）首天認購反應熱烈，銀行吸存面對兩大競爭，有中小行今天（10月26日）加港元定期存款息還擊。假日出招是虛擬銀行天星（Airstar Bank），剛調高3個月及半年期港元定存息率0.1厘，新息率齊報1.2厘。現時這間虛銀的存息呈「倒掛」，即短存息高於長息，因其9個月及一年期港元定存息沒變，維持0.8厘；不及3個月及半年的1.2厘高。

單以6個月計，天星調升0.1厘至1.2厘，稍勝大眾財務的1.1厘而高踞此存期榜首。3個月期方面，則以工銀亞洲的5.2厘年息，榮登「高息王」。

中長期港元定存仍有不少高息之選，詳情可按下圖

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東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，受史上集資王螞蟻集團的抽資效應影響，或挾高短期拆息。雖然世紀IPO於本周五（30日）截止招股，但被鎖的巨額資金要等下周三（11月4日）才回籠，變相呈現跨月度計息，遂料一至兩周的短息可能被挾升，或令個別業界因應拆息扯高，因而跟加定存息。

iBond認購反應熱烈 券商加班吸客

那邊廂，螞蟻集團IPO強勢出台，未有明顯把iBond的吸資分流，新債繼首天熱賣後，周未這定息產品續吸金，不少追息族趁長周末的餘閒，爭相申購。致富證券上周六（24日）延長分行服務時間，以及支援熱線加班，上客量驟增，致富證券董事暨業務主管郭家安今晚表示，至今累計吸納約3,200名iBond客戶，以現金及孖展合共認購逾1.2億元。

目前6間券商合共為第7批iBond吸納逾4.16億元，包括︰輝立約1.7億元（約4,700名客戶），一通證券約1億元（約3,200名客戶），大華繼顯約5,400萬元，耀才證券 （01428） 約5,000萬元（逾200名客戶），以及華盛證券約1,000萬元。

與此同時，綜觀10間銀行，上周五（10月23日）的iBond銷情亦丁財兩旺，當中兩間中資行更接獲重錘客大額申請，創興 （01111） 有豪客動用300萬元申購，工銀亞洲更有超級大戶斥500萬元下注。

正因銀行及券商皆指反應熱烈，專家提醒，本金有限的散戶，想抽iBond及IPO「打新」賺盡優惠，一筆注碼冀兩頭賺亦有辦法，針對博短炒冀賺價的小投資者，不妨循券商入飛，揀允許零成本可申請3手，例如輝立、耀才證券及致富等；耀才及致富的新客更有派錢送股等着數。至於欲賺價長揸的iBond，則宜以實錢透過銀行入飛。

想以小注認購更多iBond及螞蟻IPO？可看【下一頁

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文指，由於今年iBond的「墊底息」由一厘倍增至兩厘，在通縮及零息的大環境下，料此債券受捧；且預計首掛或有4%的升幅，若抽中3手，揾快錢者有機會帳面速賺1,200元。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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