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【新冠疫苗】牛津疫苗報捷 老少都有免疫力

環球社會熱點 20:46 2020/10/26

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牛津大學研發的新冠疫苗臨床測試中發現，接種者不論老少，均有免疫效果。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐將近一年，各國指望疫苗面世，可令生活早日重回正軌。路透社報道，由英國牛津大學研發的新冠疫苗傳來好消息。在臨床試驗中發現，接種者不論老少，均有免疫效果。

今次牛津疫苗的測試中，老年人接種疫苗後同樣有免疫效果，是疫苗試驗的好消息。因為一般而言，老年人的免疫系統較弱，即使接種疫苗後，其反應原性一般較弱，免疫力未必夠；故試驗發現老年人接種後，與年輕人的免疫力相若，對藥廠和研發方而言都是好消息。藥廠阿斯利康（AstraZeneca）發言人指，看見老少接種後都有免疫力，感到鼓舞。

FDA完成調查 兩款新冠疫苗在美國恢復測試【下一頁】

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，目前疫苗尚未就緒，但他已著手準備物流工作，確保明年上半年可順利運送出去。

阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的疫苗，早前在英國測試疫苗期間，曾有參與者懷疑患上罕見的橫貫性脊髓炎，測試自9月6日起暫停，後來先後在英國、巴西及南非恢復測試。

除了牛津疫苗外，目前進入最後測試階段的疫苗包括輝瑞疫苗和BioNTech疫苗等。 

巴西進口600萬劑中國新冠疫苗 博索納羅早前揚言不買【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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