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【美國大選】參議院剪布 大法官提名最快周一通過

環球政治 20:45 2020/10/26

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美國大選下周二（11月3日）舉行，共和黨趕在此前通過巴雷特（Amy Coney Barrett）的大法官提名，在大選前夕鼓舞士氣，並為大選後潛在法律爭議作準備。隨著參議院周日順利「剪布」，加上原本猶豫不決的黨員歸隊，提名料最快周一可以通過。

【美國大選】質問巴雷特曾否性侵 民主黨怪問題阻大法官提名【下一頁】

【美國大選】巴雷特強調按法律辦事 大法官提名聽證本周召開【下一頁】

共和黨跟總統特朗普爭取再提名多一位保守派法官加入最高法院，令保守派跟自由派大法官的比例拉闊至6：3，冀可藉此在爭議審訊中佔優。

雖然民主黨參議員堅決反對在大選前通過提名，但民主黨在整體100席的參議院僅得47席，加上共和黨周日已經順利通過限制辯論時間（即剪布），單靠民主黨將無法阻止巴雷特的提名通過。

外界關注游離共和黨參議員的態度，其中曾揚言不會在大選前支持提名的穆爾科斯基（Lisa Murkowski），據報如今已經決定歸隊，跟隨共和黨決定，將投下贊成票。

為了以防萬一，身兼參議院議長的副總統彭斯據報有意親自到場主持表決，以便在票數打和時投下決定性的一票。但彭斯多名近身官員近期相繼確診新冠肺炎，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）對彭斯有意親臨主持表決的想法作出批評，稱假若報道屬實，彭斯是把所有人健康置於危險之中。

外界普遍預期，提名將可最快在周一順利通過。

即使大選沒有發生法律爭議，巴雷特也預定在11月10日面臨上任後的首場重要審訊，就是決定是應特朗普和共和黨人要求取消奧巴馬醫保。

巴雷特過往曾經批評法庭決定維持奧巴馬醫保的決定，但在提名聽證會期間，她表示沒有計劃要令奧巴馬醫保被廢除。

責任編輯：陳啟賢

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