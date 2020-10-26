三星Galaxy S21將於四國投產　設有不同顏色選擇

▲ 業內人士Ross Young在 Twitter爆料指，是次Samsung Galaxy S21系列的出貨量估計相當龐大，將會在巴西、印尼、韓國和越南四個國家投產，逐步撤出中國生產線。

早前有消息指，三星（Samsung）將最快在12月公布新款旗艦Galaxy S21系列，亦有傳聞指新機會預計在明年1月發表，並於2月正式上市。業內人士Ross Young日前爆料，新品的細節已陸續被曝光。

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據悉，Galaxy S21系列是首批全球上市的Snapdragon 875處理器手機，並將會推出3個型號，分別是Galaxy S21、Galaxy S21+及Galaxy S21 Ultra。Ross Young在 Twitter爆料，是次Samsung Galaxy S21系列的出貨量估計相當龐大，將會在巴西、印尼、韓國和越南四個國家投產，逐步撤出中國生產線。

事實上，Samsung一直都會在韓國生產旗艦手機，而他們亦是在越南投資最多的外資企業之一，不少Galaxy手機都會選擇在越南生產。而由於巴西對入口電子產品徵收重稅，故亦有部份手機會在巴西製造。

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不僅如此，三星Galaxy S21將會有白、灰、粉紅和紫色機身，而Galaxy S21+ 則有黑色和銀色機身可供選擇，更將首度採用挖孔直屏的設計；而Galaxy S21 Ultra就延續曲面屏的設計，機身顏色除黑色和銀色外，還提供紫色供用戶選擇。

核心配置方面，三星Galaxy S21系列預計將全部搭載高通Snapdragon 875處理器。Snapdragon 875 處理器現時已進入量產階段，亦將於12月1日正式發布。而Galaxy S21 Ultra將首次引入手寫筆，配合全新的S Pen，將解鎖更多玩法，值得一眾用戶期待。

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責任編輯：施雯雯