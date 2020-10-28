【美國大選】拉丁男性支持特朗普 但「隱形民主黨人」可扭轉局面？

▲ 拉丁裔成為部分州分的大多數族裔，在選舉中更顯舉足輕重，特朗普和拜登都積極爭取他們的支持。

美國大選11月3日舉行，至今不足10日，兩位候選人積極爭取少數族裔的支持。隨著人口日漸增加，拉丁裔成為部分州分的大多數族裔，在選舉中更顯舉足輕重。

拉丁裔中，其實不乏特朗普（Donald Trump）粉絲。2016年，每5個拉丁裔選民，就有一個支持特朗普。大部分報道指出，有3成拉丁裔選民是特朗普支持者，而票源集中在男性選民。

有拉丁裔男性選民指出，在其文化中，男人是家庭經濟支柱，故特朗普的強人形象、經濟政策、保障就業，正合他們意。其中又以西班牙裔的男性居多，不論大學畢業還是年齡男性，都不乏特朗普支持者。

惟特朗普的言論，往往令拉丁裔選民中出現兩極化。

例如上屆大選時，特朗普以興建墨西哥圍牆，保治安、就業，拿下與墨西哥接壤的亞利桑那州。

但特朗普宣稱墨西哥人為「強姦犯和罪犯」，又對古巴、委內瑞拉等國家放狠話，也不免傷了部分拉丁裔感情，特別是與這些國家有聯繫的選民。

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對於民主黨而言，今年拜登（Joe Biden）也積極爭取拉丁裔的支持。民主黨人以往被批評，近年一直覺得拉丁裔選民的支持是必然，商討經濟策略時又忽略拉丁裔社群。

《天空新聞》分析認為，拜登將會贏得大多數拉丁裔的支持，若能爭取60歲或以上的拉丁裔選民支持，便可將亞利桑那州、佛羅里達州、德州、佐治亞州等州分由紅變藍，即從傾向共和黨州分變為傾向民主黨州分。

不過，有年輕拉丁裔選民又擔心長輩投票率低，即使願意投票，也不會提前做功課，研究兩位候選人的政綱。

另一方面，有拉丁裔選民指出，有很多從未曝光的民主黨支持者（unseen Democrats）今次將會參與投票，因他們想選出能勝任總統的人。

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責任編輯：葉芷樺

