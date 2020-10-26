【中美角力】不止大量輸入糧食　中國從美進口原油創新高

中美達成首階段貿易協議後，大量由美國進口大豆、玉米等農產品，但沒想到會由美國大量進口原油，9月進口量更增至紀錄高位。

【螞蟻IPO】螞蟻集團招股 多家券商銀行預留孖展額 勢必搶爆，請看【見下頁】

中國海關總署的數據顯示，9月中國從美國進口原油增至390萬噸，主要因油價低企及中美貿易協議的關係，較上年同期增長超過1倍，並成為中國的第四大原油供應國。

事實上，在低油價的情況下，中國普遍增加向外國輸入原油。例如，第一大供應國的沙特，9月向中國出口原油778萬噸，相當於每日189萬桶，比8月高出124萬桶。

【新盤價單】屯門帝御．星濤加價再推 入場價336.7萬起 最抵投資之選？，請看【見下頁】

說回中美貿易角力，中國一直加快購買美國農產品的數量，最新數字顯示，中國自簽署首階段貿易協議以來，共購買超過230億美元的農產品，達到協議訂下目標的71%，進度尚算順利。

目前市場關注美國大選「變天」，會否改變貿易及關稅措施。民調領先的拜登（Joe Biden）雖大肆批評特朗普的貿易政策，建議採用「合作和施壓」方式來處理紛爭，但在會否馬上取消對華的關稅上，拜登至今始終沒有明確答案。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛