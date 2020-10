【美國大選】點解奧尼爾年近50 今年才第一次投票？

種族爭議近年在美國時有發生,以黑人主導的NBA(美國職業籃球聯賽)也經常呼籲公眾參與公共事務、參與選舉投票。不過,原來人稱「巨無霸」的傳奇中鋒奧尼爾年近50歲,如今才第一次參與美國大選投票。

奧尼爾(Shaquille O'Neal)是NBA的殿堂級中鋒,效力勁旅洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)長達8年,憑著逾7呎身高和逾300磅重的龐大身軀,在籃底所向披靡。他與早前因直升機墜毀身亡的名將高比拜恩(Kobe Bryant)聯手下,在2000至2002年助湖人3奪總冠軍,而且連續3年贏得總決賽最有價值球員(MVP)。

現年48歲的奧尼爾早已退役,從事籃球評述的工作,並在網上主持廣播節目《The Big Podcast with Shaq》。他本月在節目披露,原來他成年以來,一直也沒有投過票,令節目拍檔大吃一驚。

在節目上,奧尼爾表示:

「你們知道我在廣播節目都很坦誠,我之前從未投過票。但如今我參與了所有這些投票活動,你們知道有一樣事我不想做的,就是做一個偽君子。」

(You know I always like being honest on my podcast. I've never voted before, America. But, now I'm doing all these voting campaigns, and you know one thing I never like to do is be a hypocrite.)