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【美國大選】點解奧尼爾年近50 今年才第一次投票？

環球政治 12:35 2020/10/28

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種族爭議近年在美國時有發生，以黑人主導的NBA（美國職業籃球聯賽）也經常呼籲公眾參與公共事務、參與選舉投票。不過，原來人稱「巨無霸」的傳奇中鋒奧尼爾年近50歲，如今才第一次參與美國大選投票。

【美國大選】米歇爾夥同勒邦占士 催谷提前投票【下一頁】

奧尼爾（Shaquille O'Neal）是NBA的殿堂級中鋒，效力勁旅洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）長達8年，憑著逾7呎身高和逾300磅重的龐大身軀，在籃底所向披靡。他與早前因直升機墜毀身亡的名將高比拜恩（Kobe Bryant）聯手下，在2000至2002年助湖人3奪總冠軍，而且連續3年贏得總決賽最有價值球員（MVP）。

現年48歲的奧尼爾早已退役，從事籃球評述的工作，並在網上主持廣播節目《The Big Podcast with Shaq》。他本月在節目披露，原來他成年以來，一直也沒有投過票，令節目拍檔大吃一驚。

在節目上，奧尼爾表示：

「你們知道我在廣播節目都很坦誠，我之前從未投過票。但如今我參與了所有這些投票活動，你們知道有一樣事我不想做的，就是做一個偽君子。」

（You know I always like being honest on my podcast. I've never voted before， America. But， now I'm doing all these voting campaigns， and you know one thing I never like to do is be a hypocrite.）

奧尼爾形容，自己投下了人生的第一張美國大選選票，而且感覺良好，但他沒有透露自己投票予哪名候選人。

奧尼爾解釋，之前一直沒有投票，是因為不了解美國的選舉人票制度，並提出上屆大選的例子，民主黨候選人希拉莉（Hillary Clinton）明明獲得更多選票，卻在選舉人票制度下落敗。

不過，奧尼爾稱，他不會為之前沒投票找藉口，但此後參與了不少競選活動，包括協助一些地區人士競選。前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）發起的鼓勵投票行動「When We All Vote」，奧尼爾亦有參與。

責任編輯：陳啟賢

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