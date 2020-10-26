南韓現疫苗接種後死亡個案 韓方：「沒有直接關係」

正當各國加快脚步研發新冠肺炎疫苗時，疫苗的安全問題也越來越受到關注。早前有英國志願者在接種新冠肺炎疫苗後出現不良反應，令人更加關注疫苗安全問題。另一邊廂韓國最近就有人在注射流感疫苗後死亡，不過有關方面則指，死亡未必跟疫苗有關。

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截至上周六，韓國已有48人在接種流感疫苗後死亡，不過韓方認為死亡與注射疫苗沒有直接關係，因此按計劃繼續進行全國預防注射計劃。

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新加坡衞生科學局（HSA）周日發聲明指，目前沒有出現接種疫苗死亡個案，不過保險起見，還是決定停用兩款流感疫苗，兩款疫苗分別為賽諾菲（Sanofi）生產的「VaxigripTetra」及南韓藥廠SK生物科學（SK Bioscience）生產的「SKYCellflu Quadrivalent」。

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責任編輯：翁嘉陽