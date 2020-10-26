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【大圍新盤】柏傲莊I次輪沽清　第二期緊接登場　料短期公布價單

股樓投資 19:36 2020/10/26

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新世界（00017）大圍站柏傲莊，昨日（25日）次輪銷售，先予A組大手客購買，終即日沽清全數181伙，屬近年罕見，項目今日到B組買家揀樓，同樣即日沽清。事實上，項目由10月17日開售至今，兩周速沽767伙，所有可售單位已沽清，套現逾84億元，當中錄得95組大手買家連購3伙或以上。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，從柏傲莊銷情，可見市場剛性需求強勁，而第二期項目料緊接登場，現會與港鐵洽商詳情，最快明日上載樓書，兩、三天左右公布價單。值得留意的是，柏傲莊II伙數比一期項目多，約建1,415伙，料勢掀新一輪搶購潮。

【新盤價單】屯門帝御．星濤加價再推　入場價336.7萬起　最抵投資之選？【下一頁

在柏傲莊「開紅盤」帶動下，樓市交投氣氛好轉。據中原地產統計，十大屋苑周末共錄22宗成交，按周升一倍，創5月初以來新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，近日疫情穩定，發展商加快推盤，而市場上剛性需求強勁，加上早前累積一批購買力，在新盤銷情熾熱促使下，帶動整體交投氣氛，部份向隅客率先流入二手市場，又稱若疫情持續受控，料旺市可持續至11月。

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撰文 : 黃卓賢

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