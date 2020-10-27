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【樓市熱話】何謂凶宅？　電梯大堂有人去世周邊單位計不計？

環球政經 12:32 2020/10/27

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買樓置業不少人都會忌畏凶宅，究竟何謂凶宅呢？有網呢出帖指，自己看中了一個單位，但曾經有外國人住客，在同層的電梯大堂跌倒後去世，問一眾網民同層的數個單位會否被當作凶宅。

【網民熱話】台灣月入25萬或3萬台幣煩惱一樣？　香港月入10萬及2萬港元會有何分別？【下一頁】

【網民熱話】打工仔如何2年內擁有100萬？網民反問：有100萬又點呢？【下一頁】

有網民回應指，同層單位應該不算是凶宅，有人則認為，出帖者會就此提出疑問，即表示下一手住客同樣會問同一問題，轉手會較麻煩建議他找過另一個單位。另有人建議最直接是留意銀行估價，看看有沒有影響。

也有人指，理論上不算凶宅，但出帖者的心理上已當成是凶宅，才會感到介意會提問，建議他要問清先自己，「唔舒服就算冇死人都唔好買！啲錢係你嘅！」

有網民說分析指，只要有命案，同層、樓上及樓下5層，同電梯或者有人跳樓經過都會有人介意，「佛學上自殺無得投胎，每晚要重覆循環做痛苦動作。」有人表示同意，只是現時大眾將標準降低了，未有介意。

 

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責任編輯：楊子瑩

自殺 銀行 估價 凶宅

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