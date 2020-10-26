  • 25°C
香港時間 : 20201026日 (一) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻IPO來勢洶洶 散戶預留幾多資金？　網民答話要ALL IN

股樓投資 19:13 2020/10/26

分享：

螞蟻集團（新上市編號：06688）IPO終於來了，各大券商及銀行早已預留逾千億元，供散戶孖展認購之用，可謂未出發先興奮。在網上新股討論區，更有網民發帖，問大家預留多少資抽螞蟻，而答案竟然是「ALL IN」。

螞蟻IPO來勢洶洶，不少券商均推出孖展認購優惠，如輝立推出電子帳單優惠，5萬元以下可借10成孖展, 免利息, 免按金,手續費38元；如現金全數認購, 免手續費。另大額九成孖展申請息率為3.48%。

【螞蟻IPO】螞蟻集團招股 多家券商銀行預留孖展額 勢必搶爆（不斷更新）詳情請按【見下頁

中銀香港（02388）亦推出優惠，只是要在指定期內經該行認購新股，客戶可獲豁免新股認購手續費；若客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，可享特優新股融資年利率0.5厘，融資成數最高90%，最低借款額10萬元。

螞蟻基本資料：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

有網民在新股討論出帖，問大家預留多少資金抽螞蟻，該網民表示會ALL IN，預備1球（即100萬）資金去抽，不過他表示怕最終分派得太均勻變了一人一手。

不少人回應時均表示，已準備超過2球資金去抽螞蟻，最多的一名網民表示會動用6球資金，4球現金認購，2球孖展方式去認購。不過亦有網民認為，螞蟻上市估值實在太貴，不會落重本去IPO，寧願等螞蟻掛牌後在市場吸納。

其他網民回應：

250倍超購，中1.2%，分到6-7萬，升一成，扣除手續費利息，似乎無咩太多錢賺

overvalued的緊要，現價長揸？短炒可能OK，因大量資金湧入。

長揸不如騰訊（00700）， 騰訊5.3萬億市值；阿里巴巴(09988）加螞蟻8.7萬億市值，真唔覺值

我all in，所有流動現金200萬，再借孖展100萬

抽一張B組飛算啦，都係預一手、兩手會中啦。

想要多貨，暗盤掃啦

招股市值2萬億港元，小心中招。

香港股票 孖展 螞蟻集團 IPO

上一篇文章

【大圍新盤】柏傲莊I次輪沽清　第二期緊接登場　料短期公布價單

下一篇文章

【中美角力】不止大量輸入糧食　中國從美進口原油創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房