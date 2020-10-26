【螞蟻IPO】螞蟻IPO來勢洶洶 散戶預留幾多資金？　網民答話要ALL IN

螞蟻集團（新上市編號：06688）IPO終於來了，各大券商及銀行早已預留逾千億元，供散戶孖展認購之用，可謂未出發先興奮。在網上新股討論區，更有網民發帖，問大家預留多少資抽螞蟻，而答案竟然是「ALL IN」。

螞蟻IPO來勢洶洶，不少券商均推出孖展認購優惠，如輝立推出電子帳單優惠，5萬元以下可借10成孖展, 免利息, 免按金,手續費38元；如現金全數認購, 免手續費。另大額九成孖展申請息率為3.48%。

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中銀香港（02388）亦推出優惠，只是要在指定期內經該行認購新股，客戶可獲豁免新股認購手續費；若客戶經手機及網上銀行以新股融資認購，可享特優新股融資年利率0.5厘，融資成數最高90%，最低借款額10萬元。

螞蟻基本資料：

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有網民在新股討論出帖，問大家預留多少資金抽螞蟻，該網民表示會ALL IN，預備1球（即100萬）資金去抽，不過他表示怕最終分派得太均勻變了一人一手。

不少人回應時均表示，已準備超過2球資金去抽螞蟻，最多的一名網民表示會動用6球資金，4球現金認購，2球孖展方式去認購。不過亦有網民認為，螞蟻上市估值實在太貴，不會落重本去IPO，寧願等螞蟻掛牌後在市場吸納。

其他網民回應：

250倍超購，中1.2%，分到6-7萬，升一成，扣除手續費利息，似乎無咩太多錢賺

overvalued的緊要，現價長揸？短炒可能OK，因大量資金湧入。 長揸不如騰訊（00700）， 騰訊5.3萬億市值；阿里巴巴(09988）加螞蟻8.7萬億市值，真唔覺值

我all in，所有流動現金200萬，再借孖展100萬

抽一張B組飛算啦，都係預一手、兩手會中啦。 想要多貨，暗盤掃啦